Старше кукурузы: ученые выяснили, что авокадо культивируют уже 7500 лет

Группа антропологов и биологов-эволюционистов во главе с Эмбер Вандерваркер и Дугласом Кеннеттом из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре обнаружили доказательства того, что люди одомашнили авокадо еще 7500 лет назад на территории современного Гондураса. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В природе авокадо растет на тропических вечнозеленых деревьях в некоторых регионах Южной и Центральной Америки, а также Мексики. В наши дни эту культуру также выращивают во многих других частях света. Предыдущие исследования показали, что появилось авокадо примерно 400 000 лет назад на территории Мексики, и в течение следующих нескольких тысяч лет сформировалось три отдельных разновидности этого дерева.

На протяжении большей части своей истории семена авокадо распространялись по свету с помощью животных — достаточно крупных, чтобы съедать пузатый фрукт целиком, таких, например, как гигантские ленивцы или гомфотерии. В конце плейстоцена, когда большинство крупных млекопитающих вымерло, ареал авокадо стал сокращаться. Возможно, растение постигла бы та же участь, что и мегафауну. Но, пусть и ненамеренно, от вымирания авокадо спасли люди, которые искали для себя новые источники пропитания.

Чем важен памятник Эль-Хиганте

В новой работе исследователи постарались выяснить, как развивалась история авокадо после того, как люди начали использовать его в пищу. Команда провела анализ образцов, собранных на раскопках памятника Эль-Хиганте в Гондурасе. В этом месте под скальным навесом люди устраивали стоянки на протяжении тысячелетий.

Поскольку карстовый навес хорошо защищает внутреннюю часть естественного укрытия от дождя и ветра, внутри скопилось множество отложений: не только каменные артефакты, но и фрагменты изделий из растительных волокон и кожи, кости различных видов фауны, а также растительные остатки — семена тыквы, зерна кукурузы, листья агавы и многое другое. Все это предоставляет ученым уникальную информацию о времени и траектории одомашнивания растений в Центральной Америке.

Культура, превратившая собирателей в фермеров

Авторы работы изучили 1725 окаменелых плодов и датировали радиоуглеродным методом 56 образцов, самому старому из которых — около 11000 лет. Было установлено, что кожура плодов со временем становилась толще, а размер семян за тот же период увеличился. Как предположили археологи, такие изменения указывают на одомашнивание авокадо людьми.

Как объясняют ученые, вначале люди просто собирали дикие фрукты с деревьев по мере необходимости, о чем свидетельствуют косточки размером с вишню и тонкие шкурки плодов. В слоях, относящихся к периоду примерно 7500 лет назад, косточки стали крупнее, а кожура — прочнее. «Целенаправленный отбор более крупных плодов с более толстой кожурой очевиден уже 7565-7265 лет назад», — указывается в статье. Это говорит о том, что люди уже культивировали деревья, обрезая часть ветвей, чтобы оставшиеся лучше росли и приносили более крупные плоды.

В слоях возрастом около 4500 лет косточки увеличились до размера абрикоса, а толщина кожуры вышла за пределы свойственной растению природе — по мнению одного из авторов работы, доктора Эмбер Вандерваркер из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, это указывает на то, что люди начали сохранять семена и сажать собственные деревья. Предпочтение древние фермеры отдавали крупным плодам, а также прочной кожуре, которая облегчала сохранение и транспортировку урожая. Кульминации этот процесс достиг примерно 2000 лет назад.

Исследователи также подчеркивают: согласно их выводам, авокадо одомашнили в регионе раньше других сельскохозяйственных культур, таких, как кукуруза. Это открытие меняет давно устоявшееся в науке представление о том, что от собирательства к возделыванию земли люди переходили благодаря этому злаку — в районе Эль-Хиганте они начали культивировать растения сразу с деревьев.