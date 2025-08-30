Эффективные приёмы для развития долговременной памяти

Невролог Б. Чен назвал три метода, которые помогают укрепить память. Об этом сообщает Daily Mirror.

Главный способ тренировки мозга — обучение новым навыкам. При этом недостаточно просто узнавать новые сведения — важно делиться ими с окружающими. Когда человек объясняет что-то другому, память закрепляется прочнее, отметил эксперт.

Также доктор посоветовал во время обучения пропевать информацию, записывать её или связывать с визуальными образами. Чем больше органов чувств задействует человек, тем надёжнее работает память, подчеркнул невролог.

Кроме того, специалист рекомендовал запоминать материал постепенно, а не пытаться выучить всё сразу. Сначала следует ознакомиться с информацией, затем повторить её на следующий день, через 7 дней и спустя месяц. Увеличение промежутков между повторениями помогает тренировать долговременную память, подытожил врач.