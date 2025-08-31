Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Народные приметы на 31 августа — Флор и Лавр лошадники 0 232

Дом и сад
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Народные приметы на 31 августа — Флор и Лавр лошадники

31 августа вспоминают раннехристианских мучеников Флора и Лавра.

Жившие во II веке родные братья работали каменщиками в Иллирике.

Посланные строить языческий храм в соседней области, они отдавали всю плату бедным и исцеляли больных. После возведения храма они уничтожили перенесенных идолов — за это их и участников этих событий казнили. По легенде, мощи святых нашли нетленными, а после их обретения прекратился падеж скота. Именно поэтому святых почитали как покровителей лошадей, молясь им о здоровье этих животных. Иконы святых хранили не только в домах, но и в конюшнях.

В этот день лошадям давали отдых — они не работали и не принимали участие в скачках, их сытно кормили свежим сеном и овсом. В гривы лошадей заплетали ленточки, вели лошадей к водоемам, где их купали. Лошадей кропили святой водой и выводили на луг, где прикармливали овсом, чистили и давали пить из зимней шапки с серебряной монетой. Потом эту монету прятали под ясли. В некоторых местах хозяйки делали выпечку в форме подковы, а деревни устраивали конные соревнования. Конепасам и табунщикам также полагался особый пирог.

31 августа в некоторых губерниях начинались «помочи» — в этот день помогали вдовам и обездоленным. Крестьяне заканчивали посев озимых культур: «Если до Флора не отсеешься, то родятся только сорняки».

Погодные приметы

Прозрачный и свежий воздух, низкие облака, красная звезда на небосводе — к ненастью.

Лошадь фыркает и ногами перебирает — к плохой погоде.

Толстые корни у полыни — следующий год будет урожайным.

Читайте нас также:
#православная церковь #народные приметы #полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Два литра в день для здоровья нервов. Ученые доказали, что вода лечит стресс
Два литра в день для здоровья нервов. Ученые доказали, что вода лечит стресс
Киберэксперт объяснил, нужно ли заклеивать камеру ноутбука
Киберэксперт объяснил, нужно ли заклеивать камеру ноутбука
Во сколько лучше засыпать для здоровья и долголетия?
Во сколько лучше засыпать для здоровья и долголетия?
Как содержат домашних акул?
Как содержат домашних акул?
Учёные выяснили, как растения возвращаются после извержений вулканов
Учёные выяснили, как растения возвращаются после извержений вулканов 155
Пластик впервые найден в овощах
Пластик впервые найден в овощах 247
Боритесь с периодичностью или Для чего нужна обрезка
Боритесь с периодичностью или Для чего нужна обрезка 377
Без молотка и орехокола: 4 проверенных способа, как просто и быстро очистить грецкие орехи от скорлупы
Без молотка и орехокола: 4 проверенных способа, как просто и быстро очистить грецкие орехи от скорлупы 654

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 4
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 13
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 20
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 44
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 56
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 52
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 4
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 13
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 20

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео