Народные приметы на 31 августа — Флор и Лавр лошадники

Жившие во II веке родные братья работали каменщиками в Иллирике.

Посланные строить языческий храм в соседней области, они отдавали всю плату бедным и исцеляли больных. После возведения храма они уничтожили перенесенных идолов — за это их и участников этих событий казнили. По легенде, мощи святых нашли нетленными, а после их обретения прекратился падеж скота. Именно поэтому святых почитали как покровителей лошадей, молясь им о здоровье этих животных. Иконы святых хранили не только в домах, но и в конюшнях.

В этот день лошадям давали отдых — они не работали и не принимали участие в скачках, их сытно кормили свежим сеном и овсом. В гривы лошадей заплетали ленточки, вели лошадей к водоемам, где их купали. Лошадей кропили святой водой и выводили на луг, где прикармливали овсом, чистили и давали пить из зимней шапки с серебряной монетой. Потом эту монету прятали под ясли. В некоторых местах хозяйки делали выпечку в форме подковы, а деревни устраивали конные соревнования. Конепасам и табунщикам также полагался особый пирог.

31 августа в некоторых губерниях начинались «помочи» — в этот день помогали вдовам и обездоленным. Крестьяне заканчивали посев озимых культур: «Если до Флора не отсеешься, то родятся только сорняки».

Погодные приметы

Прозрачный и свежий воздух, низкие облака, красная звезда на небосводе — к ненастью.

Лошадь фыркает и ногами перебирает — к плохой погоде.

Толстые корни у полыни — следующий год будет урожайным.