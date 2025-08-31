Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Синьор помидор. Лучшие методы для сбора и хранения томатов 0 231

Дом и сад
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Синьор помидор. Лучшие методы для сбора и хранения томатов

Конец лета — долгожданное время для овощеводов, ведь именно тогда начинается массовое созревание томатов. Агроном Денис Терентьев рассказывают, когда собирать урожай и как правильно хранить.

Как определить зрелость томатов

У раннеспелых сортов от образования завязей до зрелости проходит около 40–50 дней, у среднеспелых и позднеспелых — 50–75 дней. Признаками полной зрелости являются окраска, характерная для сорта, и мягкость кожицы. В этот момент плоды содержат максимум сахаров, каротина (провитамина А) и других полезных веществ, а вредный соланин, присутствующий в недозревших томатах и оказывающий нагрузку на почки, полностью исчезает.

Какие томаты для чего использовать

Полностью вызревшие помидоры лучше употреблять в свежем виде — они вкусные, ароматные и наиболее полезные. Такие плоды используют для салатов и приготовления качественных домашних заготовок. Поэтому для еды и переработки отбирают именно те томаты, которые дозрели на кустах.

Для консервирования и продажи чаще снимают плоды в бурой стадии зрелости. Такие томаты легче переносят транспортировку, дольше сохраняют товарный вид и успевают дозреть уже во время перевозки. Поэтому рыночные помидоры зачастую уступают по вкусу тем, что созрели на кусте. Более ранний сбор снижает нагрузку на растение, что позволяет оставшимся плодам наливаться быстрее и повышает общий урожай. При этом дозаривающиеся плоды не трескаются и выглядят более аккуратно, хотя по вкусу они лишь приближаются к естественно созревшим.

Как правильно собирать урожай

Уборку спелых томатов проводят регулярно — примерно каждые 4–5 дней, а в пик плодоношения даже каждые 3–4 дня. Одновременно удаляют и повреждённые или уродливые плоды, а также пораженные болезнями и вредителями.

Перед наступлением заморозков, пока температура не опустилась ниже +3...+4 °C, собирают все оставшиеся помидоры. Обычно сначала снимают бурые, а непосредственно перед холодами — зеленые и недозревшие.

Как хранить томаты для дозаривания

Для хранения можно использовать освободившиеся теплицы, парники, веранды, лоджии или даже прохладные комнаты. Оптимальная влажность воздуха для дозаривания составляет 80–85%. Если влажность слишком высокая, плоды начинают загнивать и покрываться плесенью, а при низкой — вянут и теряют сочность.

Зеленые помидоры могут храниться до 2–3 месяцев при температуре +8...+10 °C в зависимости от сорта. Важно регулярно осматривать урожай и удалять испорченные плоды. При признаках загнивания необходимо снизить влажность воздуха, чтобы сохранить оставшиеся томаты в хорошем состоянии.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Два литра в день для здоровья нервов. Ученые доказали, что вода лечит стресс
Два литра в день для здоровья нервов. Ученые доказали, что вода лечит стресс
Киберэксперт объяснил, нужно ли заклеивать камеру ноутбука
Киберэксперт объяснил, нужно ли заклеивать камеру ноутбука
Во сколько лучше засыпать для здоровья и долголетия?
Во сколько лучше засыпать для здоровья и долголетия?
Как содержат домашних акул?
Как содержат домашних акул?
Учёные выяснили, как растения возвращаются после извержений вулканов
Учёные выяснили, как растения возвращаются после извержений вулканов 155
Пластик впервые найден в овощах
Пластик впервые найден в овощах 247
Боритесь с периодичностью или Для чего нужна обрезка
Боритесь с периодичностью или Для чего нужна обрезка 377
Без молотка и орехокола: 4 проверенных способа, как просто и быстро очистить грецкие орехи от скорлупы
Без молотка и орехокола: 4 проверенных способа, как просто и быстро очистить грецкие орехи от скорлупы 654

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 4
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 13
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 20
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 44
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 57
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 52
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 4
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 13
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 20

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео