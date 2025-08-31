Синьор помидор. Лучшие методы для сбора и хранения томатов

Конец лета — долгожданное время для овощеводов, ведь именно тогда начинается массовое созревание томатов. Агроном Денис Терентьев рассказывают, когда собирать урожай и как правильно хранить.

Как определить зрелость томатов

У раннеспелых сортов от образования завязей до зрелости проходит около 40–50 дней, у среднеспелых и позднеспелых — 50–75 дней. Признаками полной зрелости являются окраска, характерная для сорта, и мягкость кожицы. В этот момент плоды содержат максимум сахаров, каротина (провитамина А) и других полезных веществ, а вредный соланин, присутствующий в недозревших томатах и оказывающий нагрузку на почки, полностью исчезает.

Какие томаты для чего использовать

Полностью вызревшие помидоры лучше употреблять в свежем виде — они вкусные, ароматные и наиболее полезные. Такие плоды используют для салатов и приготовления качественных домашних заготовок. Поэтому для еды и переработки отбирают именно те томаты, которые дозрели на кустах.

Для консервирования и продажи чаще снимают плоды в бурой стадии зрелости. Такие томаты легче переносят транспортировку, дольше сохраняют товарный вид и успевают дозреть уже во время перевозки. Поэтому рыночные помидоры зачастую уступают по вкусу тем, что созрели на кусте. Более ранний сбор снижает нагрузку на растение, что позволяет оставшимся плодам наливаться быстрее и повышает общий урожай. При этом дозаривающиеся плоды не трескаются и выглядят более аккуратно, хотя по вкусу они лишь приближаются к естественно созревшим.

Как правильно собирать урожай

Уборку спелых томатов проводят регулярно — примерно каждые 4–5 дней, а в пик плодоношения даже каждые 3–4 дня. Одновременно удаляют и повреждённые или уродливые плоды, а также пораженные болезнями и вредителями.

Перед наступлением заморозков, пока температура не опустилась ниже +3...+4 °C, собирают все оставшиеся помидоры. Обычно сначала снимают бурые, а непосредственно перед холодами — зеленые и недозревшие.

Как хранить томаты для дозаривания

Для хранения можно использовать освободившиеся теплицы, парники, веранды, лоджии или даже прохладные комнаты. Оптимальная влажность воздуха для дозаривания составляет 80–85%. Если влажность слишком высокая, плоды начинают загнивать и покрываться плесенью, а при низкой — вянут и теряют сочность.

Зеленые помидоры могут храниться до 2–3 месяцев при температуре +8...+10 °C в зависимости от сорта. Важно регулярно осматривать урожай и удалять испорченные плоды. При признаках загнивания необходимо снизить влажность воздуха, чтобы сохранить оставшиеся томаты в хорошем состоянии.