Народные приметы на 1 сентября — Стратилат Тепляк

Дом и сад
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Народные приметы на 1 сентября — Стратилат Тепляк
ФОТО: LETA

1 сентября православная церковь почитает память Андрея Стратилата Таврийского, погибшего около 302 года.

Святой был военачальником в римских войсках. По преданию, он и его небольшой отряд с молитвами обратили в бегство многочисленное войско персов. По возвращении правитель узнал, что он стал христианином и обратил в веру других воинов, за что приказал ему лечь на раскаленное медное ложе, однако оно сразу остыло. Император отпустил воинов, однако приказал тайно казнить всех. После освобождения Андрей с войском пришел в город Тарс, где их крестили. Затем они отправились в ущелье гор Тавра, где их убили во время молитвы — воины не оказали сопротивления. По легенде, Андрей попросил у Бога, чтобы на месте гибели его и его воинов забил целебный источник. Так и произошло.

В 1699 году Петр Первый перенес празднование Нового года с 1 сентября на 31 декабря. Как и сейчас, новогодние гуляния проходили ночью. В доме главы семьи собирались все родственники и гости. Угощались малиновой бражкой, вином и медом, ожидая полуночи, когда гремел выстрел вестовой пушки, знаменуя начало Нового года. После выстрела начинали звонить церковные колокола. Гости и хозяева обнимались, троекратно целовались, поздравляли друг друга и просили прощения за обиды.

1 сентября предсказывали погоду на ближайшие три месяца. В народе 1 сентября называли Стратилат Тепляк — из-за того, что в этот день обычно было тепло и дул южный ветер. К 1 сентября созревали свекла и морковь: «Свекольница — девкам невольница. Несложное это дело — овощи за ботву таскать, но приходится своему огороду кланяться». Считалось, что к заболевшему 1 сентября зубу стоит приложить свеклу и тогда боль пройдет. Сон с 31 августа на 1 сентября считался вещим, но о нем нельзя было рассказывать.

Погодные приметы

Какая погода на 1 сентября — такой быть и осени.

Южный — к хорошему урожаю овса.

Месяц рогами вверх — к хорошей погоде, вниз — к ненастью.

Утренний туман — к снежной зиме.

Листья падают с орешника — пора выкапывать свеклу.

#православная церковь #народные приметы
