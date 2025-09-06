Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как сохранить помидоры свежими на неделю и дольше — секретами поделилась фермер 0 1035

Дом и сад
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Как сохранить помидоры свежими на неделю и дольше — секретами поделилась фермер

Помидоры портятся быстрее, чем хотелось бы. Фермер Кэти Роуз Сьюард поделилась советами, которые помогут продлить жизнь летнему урожаю.

Главное правило — покупать плоды с оглядкой на то, когда вы планируете их съесть. На ближайшие 1-2 дня подойдут слегка мягкие томаты без признаков порчи, а вот для долгосрочного хранения (до 7-10 дней) лучше брать более твердые экземпляры.

Сьюард в беседе с порталом Food and Wine также подчеркнула, что у хорошего помидора цвет должен быть равномерным по всей поверхности. Красный — полностью красный, оранжевый — полностью ярко-оранжевый. Зеленые или белые «плечики» нежелательны и сигнализируют о недозрелости.

Что касается хранения, то спелые помидоры из магазина, с рынка или огорода следует держать при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей. В холодильнике плоды быстро становятся рыхлыми и безвкусными. Единственное исключение — заморозка. Сьюард предложила замораживать томаты не кусочками или в виде пюре, а целиком после бланширования.

Располагать помидоры нужно плодоножкой вниз, чтобы защитить нежную мякоть. Рядом не должно быть яблок, бананов или авокадо, так как эти продукты выделяют газ этилен, ускоряющий созревание. Зато с недоспелыми, зелеными помидорами такой лайфхак может сработать.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Два литра в день для здоровья нервов. Ученые доказали, что вода лечит стресс
Два литра в день для здоровья нервов. Ученые доказали, что вода лечит стресс
Киберэксперт объяснил, нужно ли заклеивать камеру ноутбука
Киберэксперт объяснил, нужно ли заклеивать камеру ноутбука
Во сколько лучше засыпать для здоровья и долголетия?
Во сколько лучше засыпать для здоровья и долголетия?
Как содержат домашних акул?
Как содержат домашних акул?
Учёные выяснили, как растения возвращаются после извержений вулканов
Учёные выяснили, как растения возвращаются после извержений вулканов 155
Пластик впервые найден в овощах
Пластик впервые найден в овощах 247
Боритесь с периодичностью или Для чего нужна обрезка
Боритесь с периодичностью или Для чего нужна обрезка 377
Без молотка и орехокола: 4 проверенных способа, как просто и быстро очистить грецкие орехи от скорлупы
Без молотка и орехокола: 4 проверенных способа, как просто и быстро очистить грецкие орехи от скорлупы 654

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 5
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 13
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 20
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 44
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 59
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 53
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 5
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 13
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 20

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео