Как сохранить помидоры свежими на неделю и дольше — секретами поделилась фермер

Главное правило — покупать плоды с оглядкой на то, когда вы планируете их съесть. На ближайшие 1-2 дня подойдут слегка мягкие томаты без признаков порчи, а вот для долгосрочного хранения (до 7-10 дней) лучше брать более твердые экземпляры.

Сьюард в беседе с порталом Food and Wine также подчеркнула, что у хорошего помидора цвет должен быть равномерным по всей поверхности. Красный — полностью красный, оранжевый — полностью ярко-оранжевый. Зеленые или белые «плечики» нежелательны и сигнализируют о недозрелости.

Что касается хранения, то спелые помидоры из магазина, с рынка или огорода следует держать при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей. В холодильнике плоды быстро становятся рыхлыми и безвкусными. Единственное исключение — заморозка. Сьюард предложила замораживать томаты не кусочками или в виде пюре, а целиком после бланширования.

Располагать помидоры нужно плодоножкой вниз, чтобы защитить нежную мякоть. Рядом не должно быть яблок, бананов или авокадо, так как эти продукты выделяют газ этилен, ускоряющий созревание. Зато с недоспелыми, зелеными помидорами такой лайфхак может сработать.