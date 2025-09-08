Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Насколько вредна одноразовая посуда? 0 275

Дом и сад
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
Насколько вредна одноразовая посуда?

Существует утверждение, что одноразовая пластиковая посуда выделяет токсины, микропластик и тем самым напрямую угрожает здоровью.

Стаканчики для кофе, контейнеры для еды и бутылки для воды, сделанные из пластика, россияне используют ежедневно. Отказаться от изделий сложно, но и доверять им не получается. Однако химик Ирина Левакова отметила, что утверждения о вреде пластика порой сильно преувеличены. Нужно лишь правильно использовать подобную посуду.

Микропластик активно уходит в пищу или жидкость только в случае механического износа посуды или ее разложения под воздействием тепла, воды, воздуха и соли. Но, как правило, одноразовую посуду используют в течение короткого промежутка времени, а затем утилизируют. Частицы не успевают выделиться в чрезмерном объеме.

Также полезно изучать маркировку. Станет ясно, как можно и нельзя использовать тот или иной вид посуды. Допустим, PP (полипропилен) используется для контейнеров, стаканов и детских бутылочек. Материал выдерживает температуру до 120–130 °C и начинает разрушаться при контакте с алкоголем.

Другой материал, PET (полиэтилентерефталат), встречается в составе бутылок для воды и сока. Его нельзя нагревать и использовать для хранения спиртосодержащих напитков.

Распространенный PS (полистирол) применяется для производства пищевых лотков. Ему нельзя контактировать с горячими продуктами, жирами и спиртом.

В итоге опасность, заключила эксперт, возникает только при использовании пластиковых предметов не по назначению или в течение длительного времени. В остальных случаях изделия никак не отражаются на самочувствии человека.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Два литра в день для здоровья нервов. Ученые доказали, что вода лечит стресс
Два литра в день для здоровья нервов. Ученые доказали, что вода лечит стресс
Киберэксперт объяснил, нужно ли заклеивать камеру ноутбука
Киберэксперт объяснил, нужно ли заклеивать камеру ноутбука
Во сколько лучше засыпать для здоровья и долголетия?
Во сколько лучше засыпать для здоровья и долголетия?
Как содержат домашних акул?
Как содержат домашних акул?
Учёные выяснили, как растения возвращаются после извержений вулканов
Учёные выяснили, как растения возвращаются после извержений вулканов 155
Пластик впервые найден в овощах
Пластик впервые найден в овощах 252
Боритесь с периодичностью или Для чего нужна обрезка
Боритесь с периодичностью или Для чего нужна обрезка 381
Без молотка и орехокола: 4 проверенных способа, как просто и быстро очистить грецкие орехи от скорлупы
Без молотка и орехокола: 4 проверенных способа, как просто и быстро очистить грецкие орехи от скорлупы 676

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 38
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 31
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 38
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 26
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 60
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 67
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 38
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 31
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео