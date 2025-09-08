Насколько вредна одноразовая посуда?

Стаканчики для кофе, контейнеры для еды и бутылки для воды, сделанные из пластика, россияне используют ежедневно. Отказаться от изделий сложно, но и доверять им не получается. Однако химик Ирина Левакова отметила, что утверждения о вреде пластика порой сильно преувеличены. Нужно лишь правильно использовать подобную посуду.

Микропластик активно уходит в пищу или жидкость только в случае механического износа посуды или ее разложения под воздействием тепла, воды, воздуха и соли. Но, как правило, одноразовую посуду используют в течение короткого промежутка времени, а затем утилизируют. Частицы не успевают выделиться в чрезмерном объеме.

Также полезно изучать маркировку. Станет ясно, как можно и нельзя использовать тот или иной вид посуды. Допустим, PP (полипропилен) используется для контейнеров, стаканов и детских бутылочек. Материал выдерживает температуру до 120–130 °C и начинает разрушаться при контакте с алкоголем.

Другой материал, PET (полиэтилентерефталат), встречается в составе бутылок для воды и сока. Его нельзя нагревать и использовать для хранения спиртосодержащих напитков.

Распространенный PS (полистирол) применяется для производства пищевых лотков. Ему нельзя контактировать с горячими продуктами, жирами и спиртом.

В итоге опасность, заключила эксперт, возникает только при использовании пластиковых предметов не по назначению или в течение длительного времени. В остальных случаях изделия никак не отражаются на самочувствии человека.