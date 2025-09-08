Baltijas balss logotype
Поздний завтрак и долголетие: что показало новое исследование

Дом и сад
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
Поздний завтрак и долголетие: что показало новое исследование

Новое исследование, проведённое специалистами из некоммерческой организации Mass General Brigham, показало, что в среднем и пожилом возрасте более поздний приём пищи в конце дня связан с повышенным риском преждевременной смерти. Результаты работы опубликованы в журнале Communications Medicine.

В ходе исследования учёные проанализировали данные почти 3 тысяч человек в возрасте от 42 до 94 лет. С 1983 по 2017 год участники до пяти раз проходили оценку времени приёма пищи и состояния здоровья. Собранная информация включала анализы крови, сведения о текущем самочувствии, образе жизни, весе, качестве сна и времени, которое они тратили на приготовление еды.

Учёные выяснили, что по ряду причин — от состояния полости рта до ограниченных физических возможностей — люди в пожилом возрасте чаще завтракали позже, смещали приём пищи в середине дня и в целом имели более короткий промежуток времени для питания.

С помощью сложного моделирования специалисты установили, что именно поздний завтрак напрямую связан с повышенным риском преждевременной смерти в последующие годы наблюдений. Люди с генетической предрасположенностью к особенностям, характерным для «сов», также чаще завтракали позднее. При этом статистически значимых проблем со здоровьем, связанных с более поздним обедом или ужином, выявлено не было.

#полезно знать
