Как растут гигантские тыквы: тайна рекордных размеров 0 266

Дом и сад
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Как растут гигантские тыквы: тайна рекордных размеров

Осень — сезон тыкв, среди которых встречаются и рекордные гиганты, вес которых может сравняться с массой двух медведей гризли. Причины столь огромных размеров связаны как с генетикой, так и с условиями выращивания.

Выведение гигантских тыкв стало результатом селективного отбора: пыльцу от самых крупных растений используют для опыления женских цветков, получая семена, способные дать ещё более массивные плоды. Однако наследственность — не единственный фактор. Правильная почва, достаточное количество воды (до 1890 литров в неделю летом), умеренное освещение и простор для роста также играют решающую роль.

Учёные из Гарварда исследовали внутреннее строение различных сортов гигантских тыкв и обнаружили, что у рекордных плодов особенно развит сосудистый аппарат, отвечающий за транспорт веществ внутри растения. Эта система включает ксилему, переносящую воду и минералы, и флоэму, доставляющую сахара. У самых больших тыкв количество флоэмы значительно выше, что обеспечивает усиленный приток сахара и энергии для роста до рекордных размеров.

Таким образом, именно сочетание удачной генетики и максимально эффективной транспортной системы внутри растения позволяет гигантским тыквам достигать впечатляющих размеров.

#полезно знать
Редакция BB.LV
