Какие грибы способны накапливать радиацию больше других?

Дом и сад
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Правда ли, что некоторые виды грибов способны накапливать радиацию больше, чем другие?

Да. К грибам-аккумуляторам относятся горькушка, колпак кольчатый (курочка), свинушка, польский гриб, масленок и моховик желто-бурый, рассказала врач-гигиенист Светлана ЧАЙКОВСКАЯ.

Даже если почва загрязнена в пределах допустимых фоновых значений, то концентрация цезия-137 в этих грибах может быть выше установленных норм. Грибы, которые интенсивно накапливают цезий-137: грузди, волнушка розовая, зеленка и различные виды сыроежек.

Лучше всего собирать грибы со средней степенью накопления (лисички, рядовки, белые грибы, подберезовики и подосиновики) и слабо накапливающие цезий-137 (опенок осенний, зонтик пестрый и дождевик жемчужный).

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
