«Запойный» просмотр сериалов полезен для психики — доказали ученые

Считается, что просмотр сериалов — пустая трата времени и просто способ уйти от реальности. Однако свежие данные исследователей показали, что у такого досуга есть неожиданная польза для психического здоровья.

Исследование, опубликованное в журнале Acta Psychologica, доказало, что если человек смотрит или читает историю непрерывными блоками, а не отрывками, его мозг дольше сохраняет внимание на сюжете и героях.

Участники, которые смотрели по несколько эпизодов шоу — особенно драматического или комедийного — подряд, чаще возвращались мыслями к увиденному. Зрители переживали сцены, заново прокручивали полученные эмоции или даже пытались мысленно изменить события.

Это явление назвали «ретроспективным творческим вовлечением», которое разгружает нервную систему, а также «воспитывает» эмпатию, когнитивные навыки и креативность.

Конечно, не стоит идеализировать привычку смотреть десятки серий подряд в ночь, до самого утра. Воспринимать увлечение стоит как дополнительный способ расслабиться, и он не должен нарушать циркадные ритмы или отвлекать от важных дел.