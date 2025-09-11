Эксперты: привычка пить воду во время трапезы грозит изжогой

Люди, привыкшие пить воду во время трапезы, рискуют столкнуться с изжогой, заявила диетолог М. Пеллетье. На её публикацию в соцсетях обратило внимание издание Daily Mail.

По словам специалиста, не стоит запивать пищу водой, пить её натощак, перед сном или залпом. Подобные привычки могут вызвать изжогу, отрыжку и вздутие живота. Эти симптомы нередко возникают и по другим причинам, например из-за употребления алкоголя, кофеина или шоколада, однако неправильное употребление воды усиливает их проявления.

Чтобы снизить риск изжоги, Пеллетье рекомендовала пить жидкость маленькими глотками и делать между ними паузы. Оптимально употреблять воду между приёмами пищи, а не сразу до или после еды, заключила эксперт.

Ранее онколог В. Ивашков объяснил, почему важно пить достаточно воды. Она ускоряет обмен веществ, снижает аппетит, помогает справляться со стрессом, поддерживает мышцы и суставы, улучшает состояние кожи, нормализует работу ЖКТ и защищает почки от образования камней.