Народные приметы на 11 сентября — Иван Постный, Усекновение главы Иоанна Предтечи

За обличение царя Ирода в беззаконии Предтеча был заключен под стражу. Иоанна очень почитали иудеи, поэтому Ирод не убил его. На одном из пиров в честь дня рождения Ирода именинник пообещал танцовщице исполнить любое желание, девушка захотела голову Крестителя на блюде. Ирод не стал сопротивляться и велел своим воинам исполнить желание.

Танцовщица принесла отсеченную голову святого своей матери Иродиаде, любовнице Ирода. Женщина надругалась над головой и выбросила ее в грязь. С тех пор Предтеча почитается как воин Небесного Отечества, и сейчас в храмах в этот день заказывают молебны за воинов, погибших, защищая свое Отечество.

Святому Иоанну Крестителю молятся всем сердцем об избавлении от головной боли.

В народе этот день был постным, поэтому в народном календаре и появилось название Иван Постный. Этот день считали окончанием лета, и началом «бабьего лета».

«На Ивана» было принято собирать коренья, например, репу. По преданию, в этот день активничала всякая нечистая сила, чтобы обезопасить от нее свой дом, под порогом надо было рассыпать семена мака.

Погодные приметы

Гром в этот день — к теплой весне. Увидеть улетающих журавлей — к ранней зиме. Увидеть летящего гуся — к дождю.