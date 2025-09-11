Рассадники плесени: стало известно, какие продукты ускоряют порчу других

По словам эксперта по хранению продуктов Мелиссы Килкойн, открытые соусы чаще всего становятся рассадником плесени и бактерий.

Большинство соусов и соусных основ — от соевого до аджики — до вскрытия можно спокойно держать в шкафу при комнатной температуре. После вскрытия продукт начинает активно контактировать с воздухом, а значит, и с микроорганизмами в нем, объяснила эксперт в комментарии The Mirror.

Открытые приправы рекомендуют держать в холодильнике — лучше всего в дверце или на верхней полке, которые протирают не реже 1 раза в месяц. Иначе они «привлекут» плесневые грибы и распространят их на прочие запасы.

То же самое касается открытых сыпучих приправ, которые при неправильных условиях — например, при повышенной влажности — могут поражаться плесенью. Каждые пару месяцев герметичные емкости для них следует тщательно проверять и очищать от возможных спор, попавших из воздуха.

Употреблять пищу с плесенью нельзя. Даже если убрать верхний слой, споры все равно проникнут внутрь и испортят продукт.