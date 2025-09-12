Любители пива оказались «магнитами» для комаров, предупредили ученые

Почему одних людей комары кусают чаще, а других почти обходят стороной? Ученые нашли одно из объяснений.

Привычки человека напрямую влияют на степень его «привлекательности» для насекомых. Особенно выделяются в этом списке любители пива, сообщил портал bioRxiv.

На одном из крупных музыкальных фестивалей исследователи из нидерландского университета Радбауд решили провести необычный эксперимент. Они установили передвижной павильон и пригласили к участию несколько сотен зрителей.

Сначала добровольцы поделились сведениями о своем образе жизни, рационе и гигиенических привычках. Затем каждому предложили опустить руку в специальную установку, внутри которой находились комары. Насекомые не могли кусать, однако их реакцию на запах кожи тщательно фиксировали встроенные камеры.

Результаты показали любопытную закономерность. На тех, кто незадолго до теста пил пиво, насекомые обращали на 35% больше внимания — их кусали бы чаще, чем остальных.

Ученые объяснили, что алкоголь способен менять химический состав кожных выделений, делая человека более «интересным» для комаров. При этом прием душа в последние пару часов и использование солнцезащитного крема, наоборот, блокировали эти выделения и снижали вероятность привлечь внимание комаров.