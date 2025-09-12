В Баварии слизень каждую ночь звонил в домофон жильцам дома

Жители многоквартирного дома в городе Швабах (Бавария) столкнулись с загадочной проблемой: каждую ночь им звонили в домофон, мешая спать. Сначала они думали, что это шалости подростков, однако камеры и датчики движения не фиксировали присутствия людей.

После вызова полиции выяснилось, что источником звонков оказался обыкновенный слизень, который, ползая по панели, случайно нажимал на кнопки вызова. На металлической поверхности остались характерные слизистые следы, подтверждавшие активность моллюска.

Полицейские с юмором отнеслись к происшествию: аккуратно перенесли «нарушителя» на ближайшую лужайку и условно «проинструктировали» его о границах территории. Жители наконец смогли спокойно отдохнуть, а эта необычная история быстро стала темой обсуждений в городе, напоминая о том, что даже самые мелкие существа способны удивлять нас в повседневной жизни.