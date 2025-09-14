Из-за сна на спине повышается риск деменции, заявил эксперт

Многие из нас думают о сне лишь как о способе восстановить силы и стараются спать не меньше 8 часов.

Однако, как утверждают специалисты, не только продолжительность сна, но и поза, в которой вы отдыхаете, может влиять на здоровье мозга.

Эксперт Лев Фомченков сообщил Daily Mail, что сон на боку — оптимальная поза для сохранения здоровья мозга и памяти. Именно в этом положении глимфатическая система, отвечающая за выведение токсинов из нервной ткани, работает максимально эффективно.

Глимфатическая система использует спинномозговую жидкость для «промывания» мозга, избавляя его от белков, которые со временем могут повредить нейроны. В частности, речь идет о бета-амилоиде и тау-белках — их накопление связано с болезнью Альцгеймера, ведущей причиной деменции.

Медики из Mayo Clinic в Миннесоте также отметили, что сон на боку помогает снизить нагрузку на суставы, снять давление с внутренних органов, улучшить кровообращение и поддержать правильное положение позвоночника.

Переходить на сон на боку следует постепенно. Для этого советуют подкладывать небольшую подушку под спину или валик между коленями для разгрузки таза и поясницы.

Сон на спине, как пояснил Фомченков, затрудняет циркуляцию жидкости, а также усиливает риск апноэ — прерывания дыхания во сне. Кроме того, в этой позе язык и нижняя челюсть могут западать и перекрывать дыхательные пути.