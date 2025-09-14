Baltijas balss logotype
Народные приметы на 14 сентября — Симеон Столпник, Новый год

Дом и сад
Дата публикации: 14.09.2025
BB.LV
Народные приметы на 14 сентября — Симеон Столпник, Новый год

14 сентября христиане отмечают день памяти основоположника столпничества — святого Симеона.

Святой был праведником, в Сирийской пустыне он построил столп, высота которого была несколько метров. Так он и провел свою жизнь, стоя, словно свечка, без возможности прилечь. Вскоре о необычном подвиге праведника стали узнавать люди. Кого-то он вдохновил принять христианство, многие, обратившиеся к Симеону, получали исцеление от недугов телесных и душевных.

По старому стилю, то есть до 1700 года, день 14 сентября был днем начала нового года, также в этот день менялся месяц и заканчивалось лето. Слово «лето» имело в значение «год», (слова летопись, летописец). Заканчивалось лето — заканчивался год.

Погода с этого времени становится похожей на осеннюю, наступает бабье лето. Крестьяне отмечали «Осенины» — встречу осени. Встречали ее хороводами и песнями, у ворот дома выставляли пиво и брагу, которыми угощали хороводников.

Крестьянская работа в полях подходила к концу. Яровые к этому времени обычно старались убрать, а рожь — посеять.

У молодежи была традиция: в этот день проводили похороны мух. Девушки одевались в лучшие наряды, делали из листвы гробики и в подготовленную ямку закапывали пойманных насекомых. Эти шутливые похороны, во-первых, помогали избавить дом от насекомых, а во-вторых, давали возможность девушкам показать себя во всей красе перед холостыми парнями.

Погодные приметы

День теплый — зима будет теплой. Дождь в этот день — всю осень будут дожди. Погода ясная — к теплой осени.

#народные приметы #вера
