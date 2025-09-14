Простые привычки долгожителей, которые стоит перенять уже сегодня

Эксперт по долголетию М. Энаят назвал основные привычки людей, живущих дольше. Об этом сообщает Metro.

По его словам, полезно начинать день с прогулки сразу после пробуждения и ходить босиком по траве. Такие променады помогают регулировать циркадные ритмы и справляться со стрессом. Кроме того, обливание холодной водой стимулирует метаболизм.

Эксперт также отметил важность снижения уровня кортизола — гормона стресса — перед сном для здоровья мозга. Вечером рекомендуется уделять время медитативным практикам или дыхательным упражнениям, отказаться от использования смартфона, а также обеспечить в спальне прохладу и темноту.

Нелишними будут и упражнения Кегеля, которые укрепляют мышцы тазового дна. С возрастом эти мышцы ослабевают, и человек вынужден просыпаться ночью, чтобы сходить в туалет. Регулярные упражнения помогают избежать этой проблемы, подытожил специалист.