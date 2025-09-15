Чугунные казаны и сковороды высоко ценятся кулинарами, но имеют один недостаток: за ними нужно правильно ухаживать. Недостаточная или, наоборот, слишком агрессивная очистка со временем может привести к сложным загрязнениям. Рассказываем, как очистить чугунную сковороду от нагара и восстановить свойства ее покрытия.

Чугунная сковорода — незаменимая помощница на кухне. Чугун равномерно прогревается, долго служит и подходит для приготовления разных блюд: от мяса до блинов. Про уход за такой посудой тоже стоит кое-что знать. Так, нагар внутри чугунной сковороды можно очистить с помощью нехитрых бытовых приемов.

Соль и столовый уксус

Чугун хорошо переносит кислоту, щелочь и нагревание. Поэтому часто для того, чтобы почистить сковороду, по-разному используют уксус. Смешайте примерно 100 мл уксуса 9% с 3–4 ст. л. обычной соли. Вылейте раствор в сковороду, нагрейте и варите 5–10 минут. Когда раствор остынет, слейте его и помойте чугунную сковороду с помощью жесткой губки и хозяйственного мыла.

Еще можно смешать соль с обычной водой до состояния кашицы. Потрите ею нагар в сковороде, если он небольшой и не слишком сложный. Оставьте смесь на загрязнении на 10 минут, снова потрите губкой и смойте.

Уксус и пищевая сода

Эта парочка помогает избавиться не только от старого нагара, но и от ржавчины. Вам понадобятся 9%-ный уксус и сода. Возьмите соду и плотно засыпьте ею загрязнения. Следом вылейте уксус, не слишком много, но так, чтобы смесь зашипела. Оставьте на 20–30 минут. Вымойте сковороду с помощью жесткой щетки и моющего средства или хозяйственного мыла. И не забудьте надеть перчатки.

Горчичный порошок

Горчичный порошок хорошо обезжиривает и дезинфицирует, поэтому его часто используют в быту. Чтобы очистить чугунную сковороду от нагара в домашних условиях, насыпьте несколько столовых ложек порошка на дно, смочите губку в горячей воде, не отжимая сильно, и разотрите порошок по поверхности.

Чтобы победить более сложные загрязнения, сковороду можно сначала прокалить, а горчичный порошок смешать с горячей водой до консистенции пасты. Осторожно нанесите смесь на загрязнения и оставьте на 10 минут. После этого сотрите горчицу с помощью салфетки и помойте сковороду губкой и моющим средством. На первом этапе очистки чугунной сковороды можно использовать жесткие щетки и агрессивную химию

Борная кислота и нашатырный спирт

Это довольно агрессивный метод, который лучше использовать для прочного чугуна или совсем безнадежных загрязнений. Во время очистки обязательно используйте перчатки и хорошо проветривайте помещение.

Для начала смешайте в отдельной емкости равные части борной кислоты и нашатырного спирта. Смеси должно хватить на то, чтобы равномерно покрыть нагар внутри чугунной сковороды. Оставьте смесь на продолжительное время: от 30 минут до часа. Смойте смесь кислоты и нашатыря обильным количеством воды и помойте сковороду с помощью губки с моющим средством.

Прокаливание сковородки с солью

Соль работает, как губка, вытягивая жир и другие загрязнения. Прокаливание с солью — базовый метод, который используется для подготовки покрытия, его очищения и восстановления.

Если перед вами не стоит проблема, как очистить чугунную сковороду от многолетнего нагара или сильной ржавчины, но нужно удалить пригоревший жир, засыпьте сковороду солью и поставьте ее на огонь. Прокаливать можно также в духовке. Нагревайте в течение 20–30 минут, пока соль не потемнеет. Может появиться дым, так что лучше включить вытяжку на максимум. После остывания выбросьте соль и промойте сковороду теплой водой и губкой без мыла.

Как отмыть чугунную сковороду от нагара снаружи

Чугунные сковороды, кастрюли и казаны пачкаются не только изнутри, но и снаружи. Здесь можно использовать те же средства или попробовать что-то помощнее, например, вываривание или специализированные составы, буквально расщепляющие застарелый жир.

Вываривание

Если вы ищете способ, как очистить нагар одновременно внутри чугунной сковороды и снаружи, попробуйте вываривание. Для этого понадобится большая емкость, в которой можно полностью утопить посуду. Налейте воду, натрите на терке и добавьте туда же кусок хозяйственного мыла, положите упаковку пищевой соды. Опустите грязные сковородки и поставьте на огонь. Доведите до кипения и варите до тех пор, пока нагар не начнет растворяться. После ополосните сковородки и помойте жесткой губкой.

Механический способ

Иногда отмыть сковороду снаружи получается простой жесткой железной губкой. Выберите самую плотную и упругую, чтобы было удобно держать и надавливать на поверхность.

Бытовая химия

Для очистки чугуна подходят хозяйственное мыло и обычное средство для мытья посуды. Но если загрязнение сложное, попробуйте купить специальное щелочное средство с пометкой «Антижир». Обычно такие составы комплексные и подходят для мытья чугуна, нержавеющей стали, духовок, вытяжек, грилей, фритюрниц. Способы применения могут отличаться, но обычно такое средство наносят в резиновых перчатках строго на загрязненную поверхность и оставляют на пару минут. После этого пену можно смыть и домыть нагар абразивной губкой.

Как восстановить чугунное покрытие на сковороде

У чугуна нет своего антипригарного покрытия, но его можно создать — и тогда вы сможете оценить все преимущества такой сковороды. Обычно покрытие восстанавливают в несколько этапов.