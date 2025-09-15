Чугунные казаны и сковороды высоко ценятся кулинарами, но имеют один недостаток: за ними нужно правильно ухаживать. Недостаточная или, наоборот, слишком агрессивная очистка со временем может привести к сложным загрязнениям. Рассказываем, как очистить чугунную сковороду от нагара и восстановить свойства ее покрытия.
Чугунная сковорода — незаменимая помощница на кухне. Чугун равномерно прогревается, долго служит и подходит для приготовления разных блюд: от мяса до блинов. Про уход за такой посудой тоже стоит кое-что знать. Так, нагар внутри чугунной сковороды можно очистить с помощью нехитрых бытовых приемов.
Соль и столовый уксус
Чугун хорошо переносит кислоту, щелочь и нагревание. Поэтому часто для того, чтобы почистить сковороду, по-разному используют уксус. Смешайте примерно 100 мл уксуса 9% с 3–4 ст. л. обычной соли. Вылейте раствор в сковороду, нагрейте и варите 5–10 минут. Когда раствор остынет, слейте его и помойте чугунную сковороду с помощью жесткой губки и хозяйственного мыла.
Еще можно смешать соль с обычной водой до состояния кашицы. Потрите ею нагар в сковороде, если он небольшой и не слишком сложный. Оставьте смесь на загрязнении на 10 минут, снова потрите губкой и смойте.
Уксус и пищевая сода
Эта парочка помогает избавиться не только от старого нагара, но и от ржавчины. Вам понадобятся 9%-ный уксус и сода. Возьмите соду и плотно засыпьте ею загрязнения. Следом вылейте уксус, не слишком много, но так, чтобы смесь зашипела. Оставьте на 20–30 минут. Вымойте сковороду с помощью жесткой щетки и моющего средства или хозяйственного мыла. И не забудьте надеть перчатки.
Горчичный порошок
Горчичный порошок хорошо обезжиривает и дезинфицирует, поэтому его часто используют в быту. Чтобы очистить чугунную сковороду от нагара в домашних условиях, насыпьте несколько столовых ложек порошка на дно, смочите губку в горячей воде, не отжимая сильно, и разотрите порошок по поверхности.
Чтобы победить более сложные загрязнения, сковороду можно сначала прокалить, а горчичный порошок смешать с горячей водой до консистенции пасты. Осторожно нанесите смесь на загрязнения и оставьте на 10 минут. После этого сотрите горчицу с помощью салфетки и помойте сковороду губкой и моющим средством. На первом этапе очистки чугунной сковороды можно использовать жесткие щетки и агрессивную химию
Борная кислота и нашатырный спирт
Это довольно агрессивный метод, который лучше использовать для прочного чугуна или совсем безнадежных загрязнений. Во время очистки обязательно используйте перчатки и хорошо проветривайте помещение.
Для начала смешайте в отдельной емкости равные части борной кислоты и нашатырного спирта. Смеси должно хватить на то, чтобы равномерно покрыть нагар внутри чугунной сковороды. Оставьте смесь на продолжительное время: от 30 минут до часа. Смойте смесь кислоты и нашатыря обильным количеством воды и помойте сковороду с помощью губки с моющим средством.
Прокаливание сковородки с солью
Соль работает, как губка, вытягивая жир и другие загрязнения. Прокаливание с солью — базовый метод, который используется для подготовки покрытия, его очищения и восстановления.
Если перед вами не стоит проблема, как очистить чугунную сковороду от многолетнего нагара или сильной ржавчины, но нужно удалить пригоревший жир, засыпьте сковороду солью и поставьте ее на огонь. Прокаливать можно также в духовке. Нагревайте в течение 20–30 минут, пока соль не потемнеет. Может появиться дым, так что лучше включить вытяжку на максимум. После остывания выбросьте соль и промойте сковороду теплой водой и губкой без мыла.
Как отмыть чугунную сковороду от нагара снаружи
Чугунные сковороды, кастрюли и казаны пачкаются не только изнутри, но и снаружи. Здесь можно использовать те же средства или попробовать что-то помощнее, например, вываривание или специализированные составы, буквально расщепляющие застарелый жир.
Вываривание
Если вы ищете способ, как очистить нагар одновременно внутри чугунной сковороды и снаружи, попробуйте вываривание. Для этого понадобится большая емкость, в которой можно полностью утопить посуду. Налейте воду, натрите на терке и добавьте туда же кусок хозяйственного мыла, положите упаковку пищевой соды. Опустите грязные сковородки и поставьте на огонь. Доведите до кипения и варите до тех пор, пока нагар не начнет растворяться. После ополосните сковородки и помойте жесткой губкой.
Механический способ
Иногда отмыть сковороду снаружи получается простой жесткой железной губкой. Выберите самую плотную и упругую, чтобы было удобно держать и надавливать на поверхность.
Бытовая химия
Для очистки чугуна подходят хозяйственное мыло и обычное средство для мытья посуды. Но если загрязнение сложное, попробуйте купить специальное щелочное средство с пометкой «Антижир». Обычно такие составы комплексные и подходят для мытья чугуна, нержавеющей стали, духовок, вытяжек, грилей, фритюрниц. Способы применения могут отличаться, но обычно такое средство наносят в резиновых перчатках строго на загрязненную поверхность и оставляют на пару минут. После этого пену можно смыть и домыть нагар абразивной губкой.
Как восстановить чугунное покрытие на сковороде
У чугуна нет своего антипригарного покрытия, но его можно создать — и тогда вы сможете оценить все преимущества такой сковороды. Обычно покрытие восстанавливают в несколько этапов.
Смойте нагар с помощью народных методов или просто жесткой железной губки и теплой воды. На этом этапе хороши все средства: абразивные, щелочные и кислотные. Главное — избавиться от ржавчины и многолетнего нагара. Используйте один из способов, описанных выше.
Прокалите сковороду — с солью или без. Поставьте сковороду на конфорку или в духовку. Прокаливайте в течение получаса. Будьте готовы к появлению дыма и едкого запаха: включите вытяжку или откройте в кухне окна.
Помойте сковородку с помощью жесткой железной губки. На этом этапе можно использовать хозяйственное мыло или средства для мытья посуды.
Теперь нужно восстановить антипригарные свойства посуды — прокалить сковороду с маслом. Нанесите на чугун тонкий слой рафинированного подсолнечного масла, если нужно, уберите излишки с помощью салфетки. Разогрейте духовку до 200 °C, поставьте на поддон сковородку и прокаливайте в течение часа. Дайте остыть прямо в духовке. Процедуру лучше повторить еще 2–3 раза. После этого для мытья чугунной посуды не используют моющие средства и жесткие абразивы до следующего восстановления. Иначе антипригарное покрытие смоется, и ржавчина вернется.
