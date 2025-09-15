Baltijas balss logotype
Народные приметы на 15 сентября — Мамант, Федот и Руфина

Дом и сад
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Народные приметы на 15 сентября — Мамант, Федот и Руфина

Христиане 15 сентября вспоминают мученика Маманта и его родителей Руфину и Федота.

Руфина и Федот были христианами, за это они оказались в темнице, где вскоре скончался отец. Мать в тот момент была беременна, она умерла при родах. Рожденного мальчика назвали Мамантом, его взяла на воспитание благочестивая вдова.

В юношеском возрасте святой обратил в христианство многих ровесников. Несколько раз над его жизнью нависала угроза, но Маманту помогал Господь. В итоге он провиденьем Божьм оказался на горе в Кесарии. Там он обустроил себе келью, проводил дни в молитве. Его окружали дикие звери, но они не трогали юношу, овцы и козы сами подходили к нему, чтобы он мог доить их, так у него была пища. Вскоре весть об отшельнике разнеслась по округе и святой оказался в темнице.

Находясь в неволе, он совершал чудеса, по его молитве узникам, умирающим от голода, Господь послал пищу и отворил ворота темницы. Всем удалось уйти, а Мамант сам принял решение умереть за Христа. Стражники по приказу правителя бросили мужчину на арену цирка, на съедение диким зверям. Но они не причинили Маманту вреда. Смерть он принял от трезубца, которым пронзил его тело один из языческих жрецов.

Святой Мамант покровительствовал овцам и козам, за это его прозвали овчарником. Крестьяне в этот день наводили порядок в сараях и на скотных дворах, обращаясь с молитвой святому Маманту. Также продолжали копать позднюю картошку.

Погодные приметы

Ясный день — к теплой осени. День дождливый — осень будет сухая. День безветренный — осень будет теплой.

#народные приметы #полезно знать #вера
