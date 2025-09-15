Пять правил, помогающих продлить срок службы телефона

Срок службы смартфона можно продлить, соблюдая простые правила его зарядки. Как нужно заряжать батарею, чтобы она не вышла из строя раньше времени, рассказал эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

Современные смартфоны стоят достаточно дорого, и каждому владельцу хочется, чтобы его трубка прослужила как можно дольше. Этого можно добиться, правильно заряжая свой гаджет.

Уровень зарядки

«Не нужно полностью, до 100% заражать батарею, — говорит эксперт. — Лучше ограничиться 85-95%. Но и разряжать менее 20% тоже не стоит. Если нарушите это правило, ничего страшного с смартфоном не произойдет, но аккумулятор в таком режиме прослужит меньше».

Температура

«Если устройство сильно охладилось, например, зимой на улице в сильный мороз, то сразу же заряжать его нежелательно, — поясняет Корнейчук. — Попав в теплое помещение, гаджет должен сначала отогреться, и лишь после этого можно начать зарядку. То же самое относится и к ситуации, если устройство перегрелось, например, находилось в летнюю жару под прямыми солнечными лучами. В этом случае ему сначала нужно дать остыть. Обычно температурный режим для зарядки находится в диапазоне от +5 до +40 градусов, но для каждой конкретной модели есть смысл прочитать инструкцию».

Кабель

«В идеале наполнять батарею энергией нужно „родным“, оригинальным зарядным устройством, — отметил эксперт. — Но никакого урона не будет, если использовать кабель от другого надежного и известного производителя. В последнее время было потрачено много средств для унификации зарядных устройств, поэтому разные смартфоны теперь можно заряжать одним зарядным устройством, если, конечно, их разъёмы позволяют это сделать. А вот безымянные тоненькие зарядки, купленные за копейки в переходе, лучше не использовать. Они могут не выдержать напряжения и перегореть».

Беспроводная зарядка

«При беспроводной зарядке происходит некоторый нагрев корпуса смартфона, — подчеркнул Корнейчук. — Но у них ниже мощность, чем у традиционных проводных устройств, и массово батареи они не „убивают“, поэтому ими можно пользоваться без опаски».

Энергетические вампиры

Такие функции, как Bluetooth или Wi-Fi, вытягивают энергию даже в фоновом режиме. Чтобы батарея не разряжалась слишком быстро, лучше все лишнее отключать, когда ими не пользуешься, например, ночью. Это тоже может продлить срок службы аккумулятора.