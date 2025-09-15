Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пять правил, помогающих продлить срок службы телефона 0 771

Дом и сад
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Пять правил, помогающих продлить срок службы телефона

Срок службы смартфона можно продлить, соблюдая простые правила его зарядки. Как нужно заряжать батарею, чтобы она не вышла из строя раньше времени, рассказал эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

Современные смартфоны стоят достаточно дорого, и каждому владельцу хочется, чтобы его трубка прослужила как можно дольше. Этого можно добиться, правильно заряжая свой гаджет.

Уровень зарядки

«Не нужно полностью, до 100% заражать батарею, — говорит эксперт. — Лучше ограничиться 85-95%. Но и разряжать менее 20% тоже не стоит. Если нарушите это правило, ничего страшного с смартфоном не произойдет, но аккумулятор в таком режиме прослужит меньше».

Температура

«Если устройство сильно охладилось, например, зимой на улице в сильный мороз, то сразу же заряжать его нежелательно, — поясняет Корнейчук. — Попав в теплое помещение, гаджет должен сначала отогреться, и лишь после этого можно начать зарядку. То же самое относится и к ситуации, если устройство перегрелось, например, находилось в летнюю жару под прямыми солнечными лучами. В этом случае ему сначала нужно дать остыть. Обычно температурный режим для зарядки находится в диапазоне от +5 до +40 градусов, но для каждой конкретной модели есть смысл прочитать инструкцию».

Кабель

«В идеале наполнять батарею энергией нужно „родным“, оригинальным зарядным устройством, — отметил эксперт. — Но никакого урона не будет, если использовать кабель от другого надежного и известного производителя. В последнее время было потрачено много средств для унификации зарядных устройств, поэтому разные смартфоны теперь можно заряжать одним зарядным устройством, если, конечно, их разъёмы позволяют это сделать. А вот безымянные тоненькие зарядки, купленные за копейки в переходе, лучше не использовать. Они могут не выдержать напряжения и перегореть».

Беспроводная зарядка

«При беспроводной зарядке происходит некоторый нагрев корпуса смартфона, — подчеркнул Корнейчук. — Но у них ниже мощность, чем у традиционных проводных устройств, и массово батареи они не „убивают“, поэтому ими можно пользоваться без опаски».

Энергетические вампиры

Такие функции, как Bluetooth или Wi-Fi, вытягивают энергию даже в фоновом режиме. Чтобы батарея не разряжалась слишком быстро, лучше все лишнее отключать, когда ими не пользуешься, например, ночью. Это тоже может продлить срок службы аккумулятора.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Два литра в день для здоровья нервов. Ученые доказали, что вода лечит стресс
Два литра в день для здоровья нервов. Ученые доказали, что вода лечит стресс
Киберэксперт объяснил, нужно ли заклеивать камеру ноутбука
Киберэксперт объяснил, нужно ли заклеивать камеру ноутбука
Во сколько лучше засыпать для здоровья и долголетия?
Во сколько лучше засыпать для здоровья и долголетия?
Как содержат домашних акул?
Как содержат домашних акул?
Учёные выяснили, как растения возвращаются после извержений вулканов
Учёные выяснили, как растения возвращаются после извержений вулканов 155
Пластик впервые найден в овощах
Пластик впервые найден в овощах 252
Боритесь с периодичностью или Для чего нужна обрезка
Боритесь с периодичностью или Для чего нужна обрезка 383
Без молотка и орехокола: 4 проверенных способа, как просто и быстро очистить грецкие орехи от скорлупы
Без молотка и орехокола: 4 проверенных способа, как просто и быстро очистить грецкие орехи от скорлупы 696

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 21
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 48
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 39
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 41
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 67
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 55
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 21
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 48
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 39

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео