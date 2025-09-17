Народные приметы на 18 сентября — Захария и Елизавета, Кумохин день

В течение многих лет у пары не было детей, пока архангел Гавриил не явился Захарии, чтобы принести радостную весть: его жена родит сына и будет он велик, именно ему выпадет доля подготовить людей к пришествию Спасителя человечества.

Когда Елисавета ждала ребенка, к ней пришла Дева Мария, Елисавета подтвердила ей, что именно она станет матерью Спасителя.

К святым Захарию и Елисавете обращаются с молитвой бездетные пары, считается, что молитва святым помогает при трудном родоразрешении.

Наши предки верили, что 18 сентября из леса в образе старушки-странницы выходит Кумоха, чтобы напасть на женщин. Кумоха просится в дом на ночевку, если она попадет в жилище, то обязательно принесет с собой страшные болезни. Чтобы кумоха ушла, надо было чисто вымыть избу, жарко натопить баню и попариться березовым веником.

Погодные приметы

Листья рябины пожелтели — осень и зима рано начнутся. На рябине много ягод — к дождливой осени. Вечером облака красного оттенка — будет ветер с дождем.