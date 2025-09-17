Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Народные приметы на 18 сентября — Захария и Елизавета, Кумохин день 0 130

Дом и сад
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Народные приметы на 18 сентября — Захария и Елизавета, Кумохин день

18 сентября христиане вспоминают родителей Иоанна Крестителя — пророка Захарию и Праведную Елисавету.

В течение многих лет у пары не было детей, пока архангел Гавриил не явился Захарии, чтобы принести радостную весть: его жена родит сына и будет он велик, именно ему выпадет доля подготовить людей к пришествию Спасителя человечества.

Когда Елисавета ждала ребенка, к ней пришла Дева Мария, Елисавета подтвердила ей, что именно она станет матерью Спасителя.

К святым Захарию и Елисавете обращаются с молитвой бездетные пары, считается, что молитва святым помогает при трудном родоразрешении.

Наши предки верили, что 18 сентября из леса в образе старушки-странницы выходит Кумоха, чтобы напасть на женщин. Кумоха просится в дом на ночевку, если она попадет в жилище, то обязательно принесет с собой страшные болезни. Чтобы кумоха ушла, надо было чисто вымыть избу, жарко натопить баню и попариться березовым веником.

Погодные приметы

Листья рябины пожелтели — осень и зима рано начнутся. На рябине много ягод — к дождливой осени. Вечером облака красного оттенка — будет ветер с дождем.

Читайте нас также:
#народные приметы #вера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Два литра в день для здоровья нервов. Ученые доказали, что вода лечит стресс
Два литра в день для здоровья нервов. Ученые доказали, что вода лечит стресс
Киберэксперт объяснил, нужно ли заклеивать камеру ноутбука
Киберэксперт объяснил, нужно ли заклеивать камеру ноутбука
Во сколько лучше засыпать для здоровья и долголетия?
Во сколько лучше засыпать для здоровья и долголетия?
Как содержат домашних акул?
Как содержат домашних акул?
Учёные выяснили, как растения возвращаются после извержений вулканов
Учёные выяснили, как растения возвращаются после извержений вулканов 156
Пластик впервые найден в овощах
Пластик впервые найден в овощах 252
Боритесь с периодичностью или Для чего нужна обрезка
Боритесь с периодичностью или Для чего нужна обрезка 384
Без молотка и орехокола: 4 проверенных способа, как просто и быстро очистить грецкие орехи от скорлупы
Без молотка и орехокола: 4 проверенных способа, как просто и быстро очистить грецкие орехи от скорлупы 718

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 15
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 23
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 38
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 86
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 49
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 78
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 15
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 23
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео