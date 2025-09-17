Названы самые грязные предметы на кухне (даже если вы их моете)

Некоторые предметы на кухне остаются загрязненными, даже если их тщательно мыть, рассказала эксперт И. Яшина.

По словам специалиста, губки и тряпки для мытья посуды всегда содержат остатки пищи и становятся настоящим рассадником микроорганизмов. На них неоднократно находили кишечную палочку, стафилококк и плесень. Поэтому такие предметы рекомендуется менять три-четыре раза в месяц, подчеркнула эксперт.

Не менее опасными могут быть и разделочные доски. Для рыбы, мяса, хлеба и овощей необходимо использовать разные доски. Менять их стоит не реже одного раза в полгода, а также регулярно обдавать кипятком или мыть в посудомоечной машине.

Кроме того, ведро для мусора следует обеззараживать хотя бы раз в месяц, а раковину очищать не реже одного раза в неделю, а лучше два-три раза, добавила Яшина.