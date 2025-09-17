Baltijas balss logotype
Названы самые грязные предметы на кухне (даже если вы их моете)

Дом и сад
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Названы самые грязные предметы на кухне (даже если вы их моете)

Некоторые предметы на кухне остаются загрязненными, даже если их тщательно мыть, рассказала эксперт И. Яшина.

По словам специалиста, губки и тряпки для мытья посуды всегда содержат остатки пищи и становятся настоящим рассадником микроорганизмов. На них неоднократно находили кишечную палочку, стафилококк и плесень. Поэтому такие предметы рекомендуется менять три-четыре раза в месяц, подчеркнула эксперт.

Не менее опасными могут быть и разделочные доски. Для рыбы, мяса, хлеба и овощей необходимо использовать разные доски. Менять их стоит не реже одного раза в полгода, а также регулярно обдавать кипятком или мыть в посудомоечной машине.

Кроме того, ведро для мусора следует обеззараживать хотя бы раз в месяц, а раковину очищать не реже одного раза в неделю, а лучше два-три раза, добавила Яшина.

#полезно знать
Видео