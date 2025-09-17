Почему при сжигании дров образуется то зола, то угли?

Зола (пепел) — это негорючие минеральные вещества, которые остаются при полном сгорании дров. Но если приток воздуха недостаточен, то летучая органика успевает выгореть, а изрядная часть углерода сохраняется в виде углей.

Они имеют пористую структуру и по мере просачивания в нее воздуха медленно тлеют. При этом может выделяться значительное количество угарного газа. Если температура падает, то угли так и не успевают прогореть.