Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Как сон сохраняет вас молодыми

Все больше исследований подтверждают, что сон напрямую влияет на внешний вид нашей кожи, ее молодость и даже на то, насколько привлекательными нас считают окружающие.

Сон — это не просто время, когда вы ничего не делаете. Ваше тело проходит через различные стадии, которые выполняют различные восстановительные функции. Глубокий медленный сон — это основная стадия, во время которой организм уделяет первоочередное внимание восстановлению тканей, мышц и выработке коллагена.

Гормон роста вырабатывается во время этой фазы сна, и большая часть его суточной секреции приходится на раннюю часть ночи. Этот гормон управляет процессами восстановления организма, помогая заживлять ткани, восстанавливать мышцы и усиливая выработку коллагена, белка, который поддерживает упругость и эластичность кожи.

Медленный сон также создает уникальную гормональную среду, благоприятную для кожи. Уровень кортизола, главного гормона стресса в организме, в этот период падает до самого низкого уровня. Более низкий уровень кортизола защищает коллаген, уменьшает воспаление и поддерживает кожный барьер. В то же время, повышается уровень гормона роста и пролактина, гормона, который помогает регулировать иммунную систему и рост клеток, улучшает иммунную функцию и восстановление тканей, помогая коже восстанавливаться после ежедневных стрессовых факторов.

Связь между кожей и сном

Кожа — самый большой орган вашего тела, и она активно работает, пока вы спите. Полноценный сон способствует увлажнению и защитным функциям, помогая вашей коже сохранять влагу и противостоять раздражениям. Напротив, недосыпание увеличивает потерю влаги через кожу, делая ее более сухой и уязвимой к повреждениям и видимым признакам старения.

Сон также играет важную роль в возникновении угревой сыпи, распространенного кожного заболевания, от которого страдают люди всех возрастов. Плохой сон может вызвать воспаление и выработку гормонов стресса, таких как кортизол, которые могут усугубить появление прыщей. Регулярный, восстанавливающий силы сон, с другой стороны, поддерживает способность вашей кожи регулировать выработку кожного сала и восстанавливаться после раздражений.

Восстановление коллагена и эластичность также в значительной степени зависят от достаточного отдыха. В одном исследовании кратковременное ограничение сна, которое определялось как всего три часа сна в сутки в течение двух ночей подряд, снижало эластичность кожи и делало морщины более заметными.

Хронический дефицит сна означает, что человек спит менее семи часов в сутки в течение как минимум трех месяцев, что сопровождается дневной усталостью или нарушением функционирования. Это состояние нарушает выработку коллагена, ослабляет кожный барьер и провоцирует незначительное воспаление, которое препятствует заживлению.

Исследования показывают, что гормональные сбои, возникающие при недосыпании, повышают уровень кортизола и ускоряют окислительный стресс — дисбаланс между повреждающими клетки молекулами и защитными силами организма, одновременно нарушая те самые процессы, которые поддерживают эластичность кожи. Со временем эти изменения ускоряют биологическое старение и делают организм менее устойчивым к ежедневным стрессам.

