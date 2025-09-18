Почему внутри картофеля образуются пустоты?

Пустоты в клубнях, как правило, бывают у крупноклубневых сортов на богатой органикой почве во влажную теплую погоду.

В этих условиях «дупло» образуется вследствие быстрого роста наружных и разрыва (из-за неравномерного роста или отмирания) внутренних тканей. Иногда дупла загнивают из-за проникновения микроорганизмов через ходы, сделанные проволочником или личинками других насекомых.

Образование пустот в клубнях зависит еще и от сорта.

Избавиться от этого заболевания можно, корректируя агротехнику: