Почему внутри картофеля образуются пустоты?

Пустоты в клубнях, как правило, бывают у крупноклубневых сортов на богатой органикой почве во влажную теплую погоду.
В этих условиях «дупло» образуется вследствие быстрого роста наружных и разрыва (из-за неравномерного роста или отмирания) внутренних тканей. Иногда дупла загнивают из-за проникновения микроорганизмов через ходы, сделанные проволочником или личинками других насекомых.
Образование пустот в клубнях зависит еще и от сорта.
Избавиться от этого заболевания можно, корректируя агротехнику:
не превышать нормы внесения в почву органики, а также учитывать, что полную норму вносят один раз в 3-4 года;
совмещать органические удобрения с минеральными добавками и, что особенно полезно, с древесной золой;
отбирать для посадки семенную фракцию клубней 30-50 г от наиболее урожайных кустов.
