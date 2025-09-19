В Сети пробуют худеть по правилу «30-30-30»: диетолог объяснила, в чем его уникальность

Так же появился и режим питания и тренировок под названием «30-30-30», набирающий популярность в социальных сетях.

По версии издания SheFinds, суть трендового метода крайне проста. Необходимо съесть 30 г белка в течение 30 минут после пробуждения, а затем посвятить 30 минут низкоинтенсивным упражнениям — например, прогулке, растяжке или легкой зарядке.

Смысл в том, чтобы дать организму белковую подпитку сразу после сна и запустить метаболизм мягкой физической активностью.

«Когда вы начинаете день с белка, это помогает стабилизировать уровень сахара в крови, активирует сигналы сытости и подавляет желание переесть», — объяснила диетолог Лиза Шульц.

Физическая активность после завтрака, в свою очередь, помогает мягко «разбудить» обмен веществ и улучшает настроение.

Что же едят сторонники данного метода? Только кажется, что 30 г белка — это много. То же количество дают два куриных яйца и кусочек сыра, греческий йогурт с орехами,порция творога с ягодами, протеиновый смузи на основе молока или кефира.