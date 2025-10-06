Baltijas balss logotype
Врач назвал круассаны на завтрак полезными 0 198

Дом и сад
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Врач назвал круассаны на завтрак полезными
ФОТО: Unsplash

Хирург: круассаны незаслуженно попали в список вредных продуктов.

Хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан убежден, что круассаны на завтрак не вредят здоровью, а, наоборот, приносят пользу. Его мнение приводит Daily Mirror.

Раджан рассказал, что завтрак принято считать самым важным приемом пищи. Поэтому сторонники здорового образа жизни стараются есть по утрам максимально полезную пищу и исключать вредную. По его словам, в список недопустимых продуктов незаслуженно попали и круассаны.

«Мой аргумент в защиту выпечки состоит в том, что она полезна для бактерий, живущих в кишечнике», — назвал пользу круассанов врач. Он уточнил, что имеет в виду слоеное тесто, замешанное на дрожжах и медленно доходящее до готовности. Раджан объяснил, что при таком способе приготовления происходит процесс ферментации и расщепления глютена и крахмала. «Это делает готовый продукт более легким для усвоения по сравнению с хлебом», — объяснил врач.

Хирург добавил, что круассаны нужно есть остывшими. По его словам, в этом случае в них образуется резистентный крахмал, который не переваривается в тонком кишечнике, а попадает в толстую кишку. Там он служит пищей для бактерий и способствует выработке жирных кислот, полезных для слизистой оболочки кишечника.

Читайте нас также:
#здоровое питание
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

