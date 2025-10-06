Baltijas balss logotype
Медик подсказала варианты сделать кофе полезнее 0 351

Дом и сад
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Медик подсказала варианты сделать кофе полезнее
ФОТО: Unsplash

Гастроэнтеролог посоветовал для большей пользы добавить в кофе корицу.

Гастроэнтеролог Саураб Сетхи подсказал, как за несколько секунд увеличить пользу кофе. Его цитирует Daily Mirror.

Врач считает, что если в черный кофе добавить щепотку корицы, то напиток станет не только ароматнее, но и полезнее. «В корице содержатся мощные антиоксиданты, и она помогает снизить скачки сахара в крови», — пояснил он.

Еще одним вариантом сделать кофе полезнее гастроэнтеролог назвал кокосовое масло. По его словам, такой напиток снабжает организм энергией и является полезным для мозга. Для еще большей пользы Сетхи посоветовал добавить в напиток тертый черный шоколад. Врач указал, что в нем много полифенолов, которые в сочетании с кофе, становятся превосходными питательными веществами для бактерий в кишечнике. Помимо этого, шоколад является хорошим источником антиоксидантов, заключил врач.

#кофе
