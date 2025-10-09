40-летний местный житель пришел домой пьяным и потребовал у жены обед. В тот момент никакой приготовленной еды в доме не было. Из-за этого между супругами разгорелся скандал. В итоге мужчина достал из холодильника кусок сырого мяса и откусил его. Он резко стал задыхаться и упал.

Прибывшие медицинские работники констатировали смерть мужчины.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Было установлено, что он умер от механической асфиксии, подавившись куском мяса. При проведении химической экспертизы в крови мужчины обнаружен этиловый спирт в концентрации 3,1 промилле, что обычно у живых лиц соответствует тяжёлой степени острой интоксикации, вызванной употреблением алкоголя.

Эксперты констатируют, что большинство фактов наступления смерти в результате закрытия дыхательных путей пищей фиксируются у лиц в состоянии алкогольного опьянения по причине нарушения координации жевательного и глотательного процессов.