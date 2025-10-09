Иногда приходится сталкиваться с людьми, которые просто так говорят заведомо неприятные вещи. Как на это реагировать: отвечать, возражать, доказывать, промолчать…?

Ввыбор промолчать — это не слабость, а сила и мудрость, пояснил психолог Кирилл ЛИПСКИЙ.

Это проявление эмоциональной зрелости и умения не вовлекаться в чужие деструктивные игры. Отвечая на такие выпады, вы рискуете оказаться втянутым в бесконечный цикл негатива, который истощает ваши ресурсы. Вместо того чтобы давать ответ, который ищет собеседник (чаще всего это конфликт или оправдания), вы лишаете его желаемой реакции.

Потребность говорить неприятные вещи часто коренится в глубоких психологических проблемах. Нередко это проекция собственной боли, зависти или ожиданий. Человек, который так себя ведет, может чувствовать бессилие в собственной жизни и пытается восстановить контроль, унижая других. Это может быть пассивно-агрессивная форма выражения недовольства, когда прямая конфронтация кажется слишком рискованной. Иногда такое поведение – способ проверить границы дозволенного или поиск внимания, пусть даже и негативного.

Вместо вербального ответа сосредоточьтесь на невербальной коммуникации: спокойное выражение лица, отсутствие зрительного контакта или мягкое, но уверенное игнорирование. Если ситуация повторяется, можно использовать технику "тумана": соглашаться с частью утверждения без дальнейшего обсуждения ("Возможно, вы правы"). Главное – защитить себя от эмоционального мусора и не позволить чужой неудовлетворенности разрушить ваше внутреннее спокойствие. Вы не обязаны принимать на себя чужие негативные эмоции.