Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему некоторые люди без причины говорят неприятные вещи? 0 227

Дом и сад
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему некоторые люди без причины говорят неприятные вещи?

Иногда приходится сталкиваться с людьми, которые просто так говорят заведомо неприятные вещи. Как на это реагировать: отвечать, возражать, доказывать, промолчать…?

Ввыбор промолчать — это не слабость, а сила и мудрость, пояснил психолог Кирилл ЛИПСКИЙ.

Это проявление эмоциональной зрелости и умения не вовлекаться в чужие деструктивные игры. Отвечая на такие выпады, вы рискуете оказаться втянутым в бесконечный цикл негатива, который истощает ваши ресурсы. Вместо того чтобы давать ответ, который ищет собеседник (чаще всего это конфликт или оправдания), вы лишаете его желаемой реакции.

Потребность говорить неприятные вещи часто коренится в глубоких психологических проблемах. Нередко это проекция собственной боли, зависти или ожиданий. Человек, который так себя ведет, может чувствовать бессилие в собственной жизни и пытается восстановить контроль, унижая других. Это может быть пассивно-агрессивная форма выражения недовольства, когда прямая конфронтация кажется слишком рискованной. Иногда такое поведение – способ проверить границы дозволенного или поиск внимания, пусть даже и негативного.

Вместо вербального ответа сосредоточьтесь на невербальной коммуникации: спокойное выражение лица, отсутствие зрительного контакта или мягкое, но уверенное игнорирование. Если ситуация повторяется, можно использовать технику "тумана": соглашаться с частью утверждения без дальнейшего обсуждения ("Возможно, вы правы"). Главное – защитить себя от эмоционального мусора и не позволить чужой неудовлетворенности разрушить ваше внутреннее спокойствие. Вы не обязаны принимать на себя чужие негативные эмоции.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Зачем хитрые хозяйки кладут лавровый лист в горшок с цветами: раскрываем секреты комнатного цветоводства
Изображение к статье: Зачем хитрые хозяйки кладут лавровый лист в горшок с цветами: раскрываем секреты комнатного цветоводства
Два важных этапа. Что нужно сделать осенью, чтобы победить паршу на яблонях
Изображение к статье: Два важных этапа. Что нужно сделать осенью, чтобы победить паршу на яблонях
Укройте их получше: эти растения точно не смогут пережить зиму без защиты
Изображение к статье: Укройте их получше: эти растения точно не смогут пережить зиму без защиты
Опровергнут популярный миф о причине деменции
Изображение к статье: Опровергнут популярный миф о причине деменции
Изображение к статье: Мужчина назло жене съел сырое мясо — он подавился и умер
Мужчина назло жене съел сырое мясо — он подавился и умер 264
Изображение к статье: Народные приметы на 9 октября — Иоанн-Богослов
Народные приметы на 9 октября — Иоанн-Богослов 177
Изображение к статье: Фото: Pxhere
Муравьи набросились на рабочего и погубили его 441
Изображение к статье: IT-эксперт рассказал, как спасти залитый жидкостью ноутбук
IT-эксперт рассказал, как спасти залитый жидкостью ноутбук 1 228

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 162
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Политика
2
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 2 60
Изображение к статье: Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака
Люблю!
Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака 386
Изображение к статье: Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД
Наша Латвия
Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД 727
Изображение к статье: F-80 Shooting Star широко применялись на начальном этапе войны в Корее.
ЧП и криминал
Без объявления войны: зачем 75 лет назад США расстреляли мирный советский аэродром 631
Изображение к статье: ChatGPT теперь ещё и везучий: американка разбогатела, следуя совету бота
Lifenews
ChatGPT теперь ещё и везучий: американка разбогатела, следуя совету бота 224
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 162
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Политика
2
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 2 60
Изображение к статье: Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака
Люблю!
Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака 386

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео