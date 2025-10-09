Несмотря на хорошую акклиматизацию к латвийским условиям, многие культуры на наших участках — уроженцы южных краёв, поэтому нормально перезимовать без укрытия они не смогут.

Собрали для вас список самых популярных в наших садах растений, которым совершенно точно потребуется защита от мороза и перепадов температур.

Укрывать посадки на зиму начинают с середины октября вплоть до конца ноября. Главное, не перепутать, какие садовые культуры совершенно точно не обойдутся без «убежища».

Плодовые деревья

Возможно, у кого-то это вызовет удивление — обычно никто не утепляет на зиму яблони, груши, сливы и другие плодовые деревья, так как они неплохо переносят морозы.

Однако молодые деревца все же могут пострадать от ветра, холода и солнечных ожогов, которые травмируют их ветки и кору. Особенно если речь идет о саженцах в возрасте от одного до трех лет — полученные повреждения помешают их нормальному росту и развитию.

Поэтому позаботьтесь о них осенью, обернув их светлым нетканым материалом и надежно закрепив его на стволах — от земли до развилки скелетных веток. К слову, годовалые деревца-прутики лучше всего укрывать целиком. Заодно утеплите и корни, мульчировав приствольные круги торфом или перегноем с опилками.

Кстати, колонновидные яблони надо укрывать на зиму в любом возрасте — они плохо переносят морозы.

Розы

Несмотря на все усилия селекционеров, выведено крайне мало сортов роз, которые прекрасно зимуют без укрытий — всем остальным без него не обойтись.

Многие дачники считают самым лучшим материалом для утепления этих садовых «капризуль» лапник, но его не всегда легко найти, да и обрезать живые деревья надо крайне аккуратно, чтобы не получить штраф.

Для роз отлично подходит воздушно-сухое укрытие — когда укрывной материал натягивается на каркас. Если готовите к зимовке плетистые розы, то не забудьте после пригибания побегов подложить под них доски или фанеру, чтобы они не промерзали.

Клематисы

Это одна из самых любимых садовых лиан среди дачников — она настолько декоративна, что может своей популярностью поспорить даже с розой.

Тем не менее клематисы точно так же, как и «царица цветов» не могут переносить зимние холода без надежной защиты. Однако им не подходит любое укрытие — его нужно выбирать в зависимости от типа растения.

Клематисы, цветущие на прошлогодних побегах (I группа): в конце сезона их немного подрезают, после чего обустраивают для них такое же воздушно-сухое укрытие, как и для плетистых роз.

Клематисы, цветущие дважды — на побегах прошлого и текущего года (II группа): в начале осени их укорачивают примерно вдвое. Укрытие им требуется такое же, как и для первой группы.

Клематисы, цветущие однократно на побегах текущего сезона (III группа): при подготовке к зиме лианы коротко обрезают, окучивают и укрывают плотной агротканью, либо деревянным ящиком.

Рододендроны (азалии)

В целом, эти декоративные растения имеют неплохую зимостойкость, но многие сорта все же могут погибнуть без укрытия, если ударят сильные морозы. Поэтому стоит заранее позаботиться об их защите.

Как правило, листопадные рододендроны укутывать не требуется — достаточно прикрыть рыхлой мульчей их корневые шейки. А вот вечнозеленые разновидности укрывать необходимо, причем не столько от морозов, сколько от лучей солнца и резкого ветра.

Приступать к сооружению укрытия для рододендронов нужно при наступлении стабильных холодов (примерно при десяти градусах ниже нуля). Установите над растением каркас и натяните на него плотный, но дышащий агроматериал — такой «домик» не позволит снегу сломать ветки кустарника.

Важно помнить, что укрывать на зиму нужно любые виды рододендронов, которым меньше четырех лет.

Пионы древовидные

Взрослые пионы хорошо зимуют и без защиты — если осенью вы свяжете ветви растений вместе и замульчируете приствольный круг, то этих мер будет вполне достаточно.

А вот молодые саженцы и капризные гибриды укрывать все же придется, но уже после прихода холодов (примерно в начале ноября). Для этого вам потребуется связать ветки растений и накрыть их каркасом с натянутой поверх него светлой агротканью.

Впрочем, каркас вполне можно заменить деревянной коробкой или старым ведром.