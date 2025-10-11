Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что делать на даче в октябре? 0 115

Дом и сад
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что делать на даче в октябре?

Рассказывает опытный дачник, агроном Александр ХОРОБРОВЕЦ.

Снимите урожай оставшихся яблок.

Опрыскайте по оставшейся листве кусты и деревья, а также почву под ними концентрированным раствором нитроаммофоски (500 г на 10 л воды).

Внесите под деревья и кусты компост, добавив в каждое ведро стакан золы.

Сгребайте на участке и в лесу опавшие листья и складывайте их в кучу – к весне будет перегной.

Снимите урожай моркови и капусты, сделайте заготовку зелени на зиму.

Часть петрушки оставьте на грядке – рано весной будет зелень; часть петрушки пересадите в горшочки с землей и увезите домой – зимой будет зелень.

Внесите органические удобрения на овощные грядки, перекопайте их и полностью подготовьте к весенней посадке. Весной внесете минеральные удобрения.

Подготовьте посадочные ямы-холмы для весенней посадки кустов и деревьев.

Если у вас на участке кислая почва, то посыпьте почву известью (пол-литровая банка на 1 м2) и перекопайте. Одновременно с известью нельзя вносить удобрения, вместо извести лучше вносить гипс или доломит.

Срежьте хризантемы, астры.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Уже завтра магнитная буря накроет Землю
Изображение к статье: Уже завтра магнитная буря накроет Землю
Агроном рассказал, что нужно успеть посадить дачникам до зимы
Изображение к статье: Агроном рассказал, что нужно успеть посадить дачникам до зимы
Как быстро избавиться от плесени в квартире
Изображение к статье: Как быстро избавиться от плесени в квартире
Могут ли растения заразиться через садовый инструмент? Чем тогда его обработать?
Изображение к статье: Могут ли растения заразиться через садовый инструмент? Чем тогда его обработать?
Изображение к статье: Почему нельзя ставить смартфон на зарядку сразу после холода?
Почему нельзя ставить смартфон на зарядку сразу после холода? 61
Изображение к статье: Народные приметы на 11 октября — Харитонов день
Народные приметы на 11 октября — Харитонов день 204
Изображение к статье: Иммунолог назвал способ, который поможет защитить организм от простуд
Иммунолог назвал способ, который поможет защитить организм от простуд 362
Изображение к статье: Зачем хитрые хозяйки кладут лавровый лист в горшок с цветами: раскрываем секреты комнатного цветоводства
Зачем хитрые хозяйки кладут лавровый лист в горшок с цветами: раскрываем секреты комнатного цветоводства 1000

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
В мире
В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран 25
Изображение к статье: Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день
Люблю!
Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день 52
Изображение к статье: В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе
Техно
В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе 70
Изображение к статье: Кто же проложил все эти таинственные каналы, науке еще предстоит выяснить. Иконка видео
Техно
На Энцеладе могут жить инопланетяне, только очень маленькие 122
Изображение к статье: Не игнорируйте эти 4 симптома по утрам — они могут сигнализировать о тромбе
Люблю!
Не игнорируйте эти 4 симптома по утрам — они могут сигнализировать о тромбе 630
Изображение к статье: От Данцига до Гданьска: чему Латвия может поучиться у Польши Эксклюзив!
Lifenews
1
От Данцига до Гданьска: чему Латвия может поучиться у Польши 1 310
Изображение к статье: В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
В мире
В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран 25
Изображение к статье: Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день
Люблю!
Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день 52
Изображение к статье: В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе
Техно
В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе 70

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео