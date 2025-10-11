Рассказывает опытный дачник, агроном Александр ХОРОБРОВЕЦ.
Снимите урожай оставшихся яблок.
Опрыскайте по оставшейся листве кусты и деревья, а также почву под ними концентрированным раствором нитроаммофоски (500 г на 10 л воды).
Внесите под деревья и кусты компост, добавив в каждое ведро стакан золы.
Сгребайте на участке и в лесу опавшие листья и складывайте их в кучу – к весне будет перегной.
Снимите урожай моркови и капусты, сделайте заготовку зелени на зиму.
Часть петрушки оставьте на грядке – рано весной будет зелень; часть петрушки пересадите в горшочки с землей и увезите домой – зимой будет зелень.
Внесите органические удобрения на овощные грядки, перекопайте их и полностью подготовьте к весенней посадке. Весной внесете минеральные удобрения.
Подготовьте посадочные ямы-холмы для весенней посадки кустов и деревьев.
Если у вас на участке кислая почва, то посыпьте почву известью (пол-литровая банка на 1 м2) и перекопайте. Одновременно с известью нельзя вносить удобрения, вместо извести лучше вносить гипс или доломит.
Срежьте хризантемы, астры.
