Снимите урожай оставшихся яблок.

Опрыскайте по оставшейся листве кусты и деревья, а также почву под ними концентрированным раствором нитроаммофоски (500 г на 10 л воды).

Внесите под деревья и кусты компост, добавив в каждое ведро стакан золы.

Сгребайте на участке и в лесу опавшие листья и складывайте их в кучу – к весне будет перегной.

Снимите урожай моркови и капусты, сделайте заготовку зелени на зиму.

Часть петрушки оставьте на грядке – рано весной будет зелень; часть петрушки пересадите в горшочки с землей и увезите домой – зимой будет зелень.

Внесите органические удобрения на овощные грядки, перекопайте их и полностью подготовьте к весенней посадке. Весной внесете минеральные удобрения.

Подготовьте посадочные ямы-холмы для весенней посадки кустов и деревьев.

Если у вас на участке кислая почва, то посыпьте почву известью (пол-литровая банка на 1 м2) и перекопайте. Одновременно с известью нельзя вносить удобрения, вместо извести лучше вносить гипс или доломит.

Срежьте хризантемы, астры.