Мыльный раствор и уксус помогут эффективно справиться с плесенью, рассказал эксперт по строительным материалам Ф. Васильев.

По словам специалиста, плесень представляет угрозу для здоровья человека. Если грибок не успел сильно распространиться, удалить его не составит труда.

Участки площадью до 1 кв. м можно очистить мыльным раствором, а затем обработать антисептиком или уксусом.

Однако если плесень проникла в пористые материалы, такие как гипсокартон, обработка уже не поможет — повреждённую область нужно полностью заменить, подчеркнул эксперт.