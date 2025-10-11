Baltijas balss logotype
Могут ли растения заразиться через садовый инструмент? Чем тогда его обработать?

Дом и сад
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Могут ли растения заразиться через садовый инструмент? Чем тогда его обработать?

Часто можно услышать такой совет: дезинфицируйте секатор после обрезки больных растений. Но нигде не указывают, чем и как это сделать? Рассказываем, зачем дезинфицировать садовый инструмент, обязательно ли это и какими средствами?

Если инструменты используются для обрезки или выкапывания больного растения, их следует очистить и обработать непосредственно перед тем, как перейти к здоровому. Так что держите наготове ведро, хлорный отбеливатель, спирт или водку, чтобы делать это быстро и без проблем.

Зачем дезинфицировать садовые инструменты?

Когда у растений проявляются симптомы болезни, часто не остаётся другого выхода, как обрезать больные части или выкопать растение целиком. Всегда при этом используются секаторы, ножницы, сучкорезы, кусторезы, пилы и т.д.

Но садоводы часто не знают и даже не задумываются о том, что опасные микроорганизмы и споры грибов могут попасть на лезвия и ручки, рабочие перчатки, одежду и другие вещи, которые были в непосредственном контакте с растением. Несложно догадаться, что через грязный инструмент разнести инфекцию по саду и заразить другие растения проще простого.

Очистка садового инвентаря помогает предотвратить образование ржавчины и не даёт затупиться металлическим инструментам раньше времени, но самое главное — она предотвращает перекрёстное заражение грибковыми и вирусными инфекциями растений, а также некоторыми насекомыми, например, тлёй.

Чтобы стерилизовать инструменты, использующиеся для обрезки растений, их режущие части обычно окунают, замачивают, опрыскивают или протирают дезинфицирующим средством. Некоторые фирмы-производители садового инвентаря выпускают специальные дезинфицирующие средства, но большинство садоводов и огородников используют подручные, недорогие средства, которые есть почти всегда под рукой. Ниже три самых простых и удобных.

Какие средства использовать для дезинфекции садовых инструментов

Во несколько самых популярных средств, которые можно использовать для обработки садовых интсурментов.

Отбеливатель с хлором

Самый дешёвый отбеливатель можно использовать в качестве дезинфицирующего средства для садовых инструментов. Он разводится с водой в соотношении 1:9, и инструменты или, по крайней мере, их лезвия замачивают в растворе примерно на полчаса после контакта с больными растениями, а затем ополаскивают и сушат.

Когда приходится обрезать растений много и быстро, то на замачивание инструмента времени нет, поэтому некоторые предусмотрительные садоводы носят с собой ведро с раствором отбеливателя и после каждого среза окунают лезвия секатора в него.

Если вы обрезаете несколько кустов или деревьев, а именно так и делают чаще всего, такой способ достаточно удобен. Но проблема с отбеливателем заключается в том, что со временем он может повредить металлические, резиновые или пластиковые части некоторых инструментов, а также может попасть на одежду и оставить пятна.

Спирт

Также можно использовать 70-100% изопропиловый спирт для стерилизации инструментов для обрезки растений. Замачивать или ополаскивать в спирте ничего не нужно, достаточно протереть режущие части спиртом или медицинской спиртовой салфеткой. Большинство профессионалов используют именно такой способ стерилизации.

Спирт можно заменить и обычной водкой, которую для удобства наливают в пульверизатор и периодически опрыскивают, а затем протирают рабочий инструмент.

Скипидар или жидкость для розжига

После обрезки некоторых растений с липким соком, инструменты можно протереть тряпкой, смоченной в скипидаре или жидкости для розжига.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео