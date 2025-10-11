В ближайшие дни на Земле могут начаться магнитные бури из-за появления новой корональной дыры на Солнце.

«Очередная, стоящая упоминания, корональная дыра наблюдается в настоящее время на Солнце и, по-видимому, начнет влиять на Землю несколько раньше прежнего прогноза, уже со второй половины дня в воскресенье», — предупредили ученые.

До этого прогнозировалось, что поток плазмы не успеет дойти до Земли раньше понедельника.

Ученые отметили, что воздействие солнечного ветра будет ощущаться на протяжении примерно двух суток, включая вторник. Пока прогнозируется умеренная солнечная активность, что классифицируется как слабая магнитная буря.