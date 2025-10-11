Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Уже завтра магнитная буря накроет Землю 0 242

Дом и сад
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Уже завтра магнитная буря накроет Землю

В ближайшие дни на Земле могут начаться магнитные бури из-за появления новой корональной дыры на Солнце.

«Очередная, стоящая упоминания, корональная дыра наблюдается в настоящее время на Солнце и, по-видимому, начнет влиять на Землю несколько раньше прежнего прогноза, уже со второй половины дня в воскресенье», — предупредили ученые.

До этого прогнозировалось, что поток плазмы не успеет дойти до Земли раньше понедельника.

Ученые отметили, что воздействие солнечного ветра будет ощущаться на протяжении примерно двух суток, включая вторник. Пока прогнозируется умеренная солнечная активность, что классифицируется как слабая магнитная буря.

Читайте нас также:
#магнитная буря
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Агроном рассказал, что нужно успеть посадить дачникам до зимы
Изображение к статье: Агроном рассказал, что нужно успеть посадить дачникам до зимы
Как быстро избавиться от плесени в квартире
Изображение к статье: Как быстро избавиться от плесени в квартире
Могут ли растения заразиться через садовый инструмент? Чем тогда его обработать?
Изображение к статье: Могут ли растения заразиться через садовый инструмент? Чем тогда его обработать?
Почему нельзя ставить смартфон на зарядку сразу после холода?
Изображение к статье: Почему нельзя ставить смартфон на зарядку сразу после холода?
Изображение к статье: Что делать на даче в октябре?
Что делать на даче в октябре? 115
Изображение к статье: Народные приметы на 11 октября — Харитонов день
Народные приметы на 11 октября — Харитонов день 204
Изображение к статье: Иммунолог назвал способ, который поможет защитить организм от простуд
Иммунолог назвал способ, который поможет защитить организм от простуд 362
Изображение к статье: Зачем хитрые хозяйки кладут лавровый лист в горшок с цветами: раскрываем секреты комнатного цветоводства
Зачем хитрые хозяйки кладут лавровый лист в горшок с цветами: раскрываем секреты комнатного цветоводства 1000

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
В мире
В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран 26
Изображение к статье: Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день
Люблю!
Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день 53
Изображение к статье: В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе
Техно
В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе 70
Изображение к статье: Кто же проложил все эти таинственные каналы, науке еще предстоит выяснить. Иконка видео
Техно
На Энцеладе могут жить инопланетяне, только очень маленькие 123
Изображение к статье: Не игнорируйте эти 4 симптома по утрам — они могут сигнализировать о тромбе
Люблю!
Не игнорируйте эти 4 симптома по утрам — они могут сигнализировать о тромбе 634
Изображение к статье: От Данцига до Гданьска: чему Латвия может поучиться у Польши Эксклюзив!
Lifenews
1
От Данцига до Гданьска: чему Латвия может поучиться у Польши 1 316
Изображение к статье: В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
В мире
В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран 26
Изображение к статье: Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день
Люблю!
Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день 53
Изображение к статье: В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе
Техно
В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе 70

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео