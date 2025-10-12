Эту операцию желательно проводить в октябре, когда многолетники переходят в стадию покоя, подземные органы растений успели накопить за теплый период питательные вещества, и нет риска стимулировать обрезкой рост новых побегов.

Основные осенние работы в цветнике:

Флоксы метельчатые обрежьте почти до земли, оставляя 2-3 см от стеблей. Несколько более высоких стеблей обрежьте по краям куста чуть выше, чтобы весной найти куртину в цветнике.

Низкая обрезка необходима также для травянистых пионов, астильб, нивяников, рудбекий, многолетних астр, традесканций. Когда астильбы отцветут, можно приступать к обрезке. Большую массу зелени удобно срезать специальными ножницами для травы.

Растительный мусор уберите граблями.

У роз необходимо удалить плоды и цветы.

Тщательно вырежьте неодревесневшие побеги. Их легко отличить по салатовому цвету коры. Толстые засохшие ветки удобно вырезать сучкорезом с длинными ручками.

Специальными облегченными граблями выберите из куста обрезанный мусор и тщательно обработайте розарий медьсодержащими препаратами.

Удалить соцветия необходимо также и у древовидных и метельчатых гортензий. Некоторые садоводы их оставляют, чтобы любоваться зимними видами. Тогда весеннюю обрезку нужно успеть закончить до начала сокодвижения.

При срезке клематисов, цветущих на побегах текущего года, оставьте около 20 см стеблей. Кусты окучивают перегноем или сухим торфом (ведро на куст) и с наступлением устойчивых холодов накрывают нетканым материалом (плотность 60 г/кв.м). Клематисы, цветущие по побегах прошлого года, под зиму не срезают, их снимают с опор, и укладывают под зимнее укрытие.

При срезке многолетников с полыми стеблями, как дельфиниумы, купены, бузульники и лилии, желательно сначала обрезать стебель на высоту 20 см.

Затем просто согните остаток стебля таким образом, чтобы внутрь не затекала вода. Иначе по трубочке, если ее конец будет торчать над снегом, к корням может поступать холодный воздух или влага, что нежелательно для успешной зимовки. При подготовке бородатых ирисов к зиме срежьте ножницами для травы веер листьев конусом на высоте 15-20 см, чтобы скатывалась вода.

Некоторым многолетникам не желательна и даже вредна зимняя обрезка. Лилейники и хосты зимуют без обрезки, однако необходимо обязательно удалить секатором цветоносы этих растений.

У хризантем корейских лишь обрывают цветы и бутоны, оставляя стебли на зиму. Отмершие надземные части этих растений удаляют весной, срезая секатором на высоту 3-5 см, чтобы не повредить молодые побеги и почки. Не требуют обрезки также ландыши, папоротники, бруннеры, гейхеры, манжетки, садовые фиалки.