Барбарис Тунберга привлекателен тем, что у него густые веточки и эффектная листва. Как сформировать крону кустарника, чтобы он оставался привлекательным, объясняет садовод Инна КАРАТАЙ.

Есть несколько видов обрезки.

Санитарная обрезка проводится ранней весной до сокодвижения и осенью после листопада.

Формирующая стрижка (веточкам придают аккуратный вид – обрезать под ноль не нужно) проводится 2–3 раза за сезон – в мае, июне, конце июля.

Омолаживающую обрезку делают раз в 5–7 лет (удаляют старые ветви). О каком бы виде обрезки ни шла речь, для барбарисов ее начинают проводить только на второй год после посадки. При обрезках удаляют сухие, поврежденные и растущие внутрь ветки и укорачивают слишком длинные побеги, нарушающие гармонию куста.

Чтобы результат был безупречным, инструмент должен быть острым (секатор, сучкорез) и продезинфицированным. Срезы нужно делать над наружной почкой под углом 45 градусов. Толстые ветви (от 1 см) замажьте садовым варом. После обрезки подкормите растение калийно-фосфорным удобрением. Обычно около 3 лет уходит у барбариса на качественное укоренение, и в активный рост растения трогаются тогда, когда начинают проводить подкормки.

ВАЖНО!

При формировании кустика придерживайтесь правила: не удалять более 30% кроны за одну стрижку.