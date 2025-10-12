Кириак стал иноком в 18 лет в обители святого Евфимия в Коринфе. Впоследствии он нес послушание в Иордане у святого Герасима и в Сукийском монастыре, основанном преподобным Харитоном, где пробыл более 30 лет. В возрасте 70 лет Кириак ушел жить в пустыню — по легенде, рядом с ним был лев, который ел из его рук и охранял святого от разбойников. Кириак умер в 556 году в возрасте 109 лет.

Феофан Милостивый родился в сирийском городе Газа. Он принимал странников, помогал бедным и раздал все свои сбережения на помощь людям, сам оставшись в нищете. В конце концов Феофан лишился здоровья, его тело отекло и гноилось. Когда он умирал, началась буря, однако Феофан предсказал своей жене, что после его смерти она прекратится и та сможет его похоронить — так и произошло. После смерти его тело очистилось от ран и гноя, источало миро и благоухание.

Наши предки заметили, что в этот день бывает пасмурно, возможен первый снегопад: «Феофан накинул на солнце кафтан».

12 октября считали днем охотника — к вечеру устраивали застолье, во время которого рассказывали охотничьи истории.

«На Феофана» с полуночи смотрели на звезды — считалось, что только звезды могли дать благодатный свет в этот день.

Погодные приметы

Небо звездное — к сухой осени и урожайному следующему году. Вечерний и ночной туман — к отсутствию заморозков. Поздние грибы в лесу появились — осень продлится долго. Днем ветер усилился, а к вечеру ослаб — к ясной погоде. Гром гремит — зима будет бесснежной. Восточный ветер — к холодной зиме.