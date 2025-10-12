Baltijas balss logotype
Посадка тюльпанов и нарциссов: 3 ошибки, которые совершает каждый второй садовод 0 344

Дом и сад
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Посадка тюльпанов и нарциссов: 3 ошибки, которые совершает каждый второй садовод

Тюльпаны и нарциссы могут показаться типичными весенними цветами, но их посадку не стоит откладывать на следующий сезон.

Решив посадить тюльпаны и нарциссы осенью, стоит изучить основные правила и приёмы. Ошибки случаются часто. Вот три наиболее распространённых:

Слишком ранняя посадка

В наши дни сентябрь обычно остаётся тёплым месяцем. Следовательно, почва в это время тоже тёплая. Слишком ранняя посадка луковиц приведёт к их быстрому прорастанию, что сделает их уязвимыми к заморозкам. Теплая, влажная почва также является идеальной средой для развития грибков и болезней.

Поэтому тюльпаны лучше всего сажать в октябре, а самое позднее, в ноябре. Нарциссы же можно высаживать в грунт с сентября по октябрь. Однако в обоих случаях важно следить за погодными условиями.

Создание застойной воды

Луковичные цветы предпочитают влажную почву, но не избыток воды. Подавляющее большинство растений не переносят переувлажнения. Их корни просто начинают гнить. Обычно это происходит, когда почва тяжёлая, глинистая и плохо дренируется.

Эту проблему можно решить, обеспечив дренаж. Сначала перекопайте и разрыхлите почву, затем добавьте песок. Это значительно улучшит водопроницаемость.

Слишком глубокая посадка

Это, пожалуй, самая распространённая ошибка. Тюльпаны и нарциссы, посаженные слишком глубоко, просто не растут. Иногда побеги всё же пробиваются сквозь почву, но делают это гораздо позже и оказываются ослабленными. Общее правило — заглублять семена на глубину, примерно в два-три раза превышающую высоту луковицы.

Наш совет: Глубина посадки луковиц сильно зависит от вида. Если вы покупаете семена в магазине, рекомендуемая глубина посадки всегда указана на упаковке, поэтому стоит её изучить.

Эти ошибки очень распространены даже среди опытных садоводов. Стоит обратить на них особое внимание, поскольку они оказывают огромное влияние на последующее выращивание. Кроме того, помните, что у каждого вида свои требования к почве и подготовке к зиме, поэтому внимательно изучите их перед посадкой.

Читайте нас также:
#сад
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео