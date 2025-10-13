Конские каштаны содержат много сапонина - естественного моющего и пенообразующего вещества. Сапонин эффективно удаляет жир, грязь и сажу с одежды.

Для того, чтобы высвободить сапонин из каштанов, нужно немного потрудиться.

Главное — извлечь каштаны из скорлупы, а дальше легкотня. Всего-то и делов — измельчить их и залить на ночь горячей водой: 1\2 стакана мелко измельченных каштанов на 1 стакан кипятка. Процедить, и собственно настой будет жидким мылом. Пятна он не отстирает, но общую стирку каштанам можно доверить, как и мытье посуды, кстати. И это абсолютно экологичное мыло!

Молотые каштаны можно засушить в духовке и использовать по мере надобности. Настой хранится неделю в холодильнике, потом нужно сделать свежий.