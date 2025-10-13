Baltijas balss logotype
Пять пряных трав, которые можно вырастить в домашних условиях

Дом и сад
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пять пряных трав, которые можно вырастить в домашних условиях

Приправы и пряности давно играют важную роль в кулинарии. Они способны раскрыть новый вкус у часто употребляемого блюда, помогут создать новый кулинарный шедевр, а также изменить аромат приготовленной пищи.

При этом большинство пряных трав можно вырастить дома на подоконнике.

Базилик

Эта пряность выращивается практически на каждом подоконнике. Часто встречается в салатах, где считается ключевым ингредиентом. Также применяется для приготовления ароматных маринадов, соусов и мясных блюд.

Базилик считается слабым афродизиаком, спазмолитиком и антисептиком.

Благоприятно сказывается на иммунитете и самочувствии человека в целом. Аромат, присущий растению, будет эффективно отпугивать комаров. В особенности это касается сорта с фиолетовыми листочками.

Орегано

Эту культуру выращивают не только ради изготовления пряностей, но и приятного аромата, который эффективно борется с бактериями, находящимися внутри помещения. Отлично себя чувствует даже в бедном грунте, за счет чего не нуждается в регулярном удобрении или питании.

Рекомендуется в процессе посадки обустроить дренаж и выбрать солнечный подоконник. Используется для приготовления маринадов, мясных и рыбных блюд (хорошо убирает запах тины).

Петрушка

Разновидностей петрушки – множество. В процессе выбора следует обращать внимание не только на внешний вид поросли, но и скорость ее созревания, а также период цветения. Повышенным спросом пользуются итальянские сорта, которые обладают плоскими листочками.

Для выращивания лучше использовать глубокие емкости и солнечные подоконники. Это поможет добиться максимальной урожайности без лишних хлопот.

Перед посадкой семена следует вымачивать в теплой воде. После того, как ростки проклюнулись, осуществляется высадка в кадку. Кудрявая петрушка выращивается для салатов, в то время как плоская применяется в качестве приправы.

Существует ряд салатных сортов, которые сложнее в выращивании, но обладают потрясающим вкусом и ароматом.

Укроп

Эта пряность считает самой распространенной, так как ее очень легко выращивать, и применяется она всюду. На огородах растет, как сорняк. А вот на балконе могут возникнуть сложности с произрастанием укропа. Это связанно с недостаточной освещенностью и несоблюдением оптимального температурного режима.

Для получения максимальной урожайности рекомендуется отдавать предпочтение низкорослым и компактным сортам, которые характеризуются поздним периодом цветения.

У укропа длинный корень и емкости для рассады следует использовать глубокие. Необходимо избегать скученности. Молодняк следует с периодичностью прореживать.

Намного удобнее использовать в качестве посадочного материала пророщенные ростки, которые можно высадить в глубокие горшки. Новые веточки не заставят себя ждать. Хорошо растет даже зимой.

Шалфей

Эта разновидность специи очень хорошо себя чувствует на балконе. Предпочитает влажную среду и температуру, не ниже +5°С. Однако, листочки очень нежные, моховые. Аромат приятный, не навязчивый.

Грунт в емкости должен быть хорошо дренированным. Засухи растение не переносит. Многолетник, который может добавляться в любые блюда, и расти дома на протяжении многих лет.

#полезно знать
Редакция BB.LV
Видео