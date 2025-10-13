Это один из самых важных праздников в Православии. Во время него вспоминают о чуде, явленном Богоматерью.

Произошло оно в Константинополе во Влахернском храме в 900 году. В то время шла война между Византийской империей и сарацинами. Варвары подходили к Константинополю и могли в любой момент ворваться в город.

Перепуганные горожане собрались в храме и начали истово молить Божью Матерь о помощи. Они простерлись ниц, но одни из присутствующих — юродивый по имени Андрей — поднял голову вверх. И там он увидел чудо — спустившуюся к молящимся Пресвятую Богородицу.

В окружении ангелов и святых она медленно шла в их сторону по воздуху. Подойдя к толпе, она стала молиться вместе с ними, а затем сняла с головы свой светящийся оморф (покрывало) и простёрла его над людьми. Так она взяла защиту города на себя. И действительно, в тот же момент разыгралась страшная буря, которая заставила отступить, и город был спасён.

К слову, у этого праздника постоянная дата и не меняется из года в год. Начали отмечать праздник в начале XI века. Его учредили по инициативе князя Андрея Боголюбского. Узнав о событиях, произошедших в 900 году в Константинополе, он был потрясён и захотел вспоминать об этом чуде регулярно. Покров не отмечают нигде, кроме стран, исповедующих русское православие.