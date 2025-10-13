Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Завтра, 14 октября отмечается большой церковный праздник - Покров Богородицы 0 437

Дом и сад
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Завтра, 14 октября отмечается большой церковный праздник - Покров Богородицы

Это один из самых важных праздников в Православии. Во время него вспоминают о чуде, явленном Богоматерью.

Произошло оно в Константинополе во Влахернском храме в 900 году. В то время шла война между Византийской империей и сарацинами. Варвары подходили к Константинополю и могли в любой момент ворваться в город.

Перепуганные горожане собрались в храме и начали истово молить Божью Матерь о помощи. Они простерлись ниц, но одни из присутствующих — юродивый по имени Андрей — поднял голову вверх. И там он увидел чудо — спустившуюся к молящимся Пресвятую Богородицу.

В окружении ангелов и святых она медленно шла в их сторону по воздуху. Подойдя к толпе, она стала молиться вместе с ними, а затем сняла с головы свой светящийся оморф (покрывало) и простёрла его над людьми. Так она взяла защиту города на себя. И действительно, в тот же момент разыгралась страшная буря, которая заставила отступить, и город был спасён.

К слову, у этого праздника постоянная дата и не меняется из года в год. Начали отмечать праздник в начале XI века. Его учредили по инициативе князя Андрея Боголюбского. Узнав о событиях, произошедших в 900 году в Константинополе, он был потрясён и захотел вспоминать об этом чуде регулярно. Покров не отмечают нигде, кроме стран, исповедующих русское православие.

Читайте нас также:
#полезно знать #вера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На что обратить внимание при выборе унитаза?
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Радиация и взрыв молекул. Разбираем популярные мифы о микроволновках
Изображение к статье: Радиация и взрыв молекул. Разбираем популярные мифы о микроволновках
Как посадить тую, чтобы она прижилась на 100%
Изображение к статье: Как посадить тую, чтобы она прижилась на 100%
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Найден природный способ остановить порчу продуктов 303
Изображение к статье: Как приготовить экологичное мыло из каштанов?
Как приготовить экологичное мыло из каштанов? 133
Изображение к статье: Пять пряных трав, которые можно вырастить в домашних условиях
Пять пряных трав, которые можно вырастить в домашних условиях 207
Изображение к статье: Народные приметы на 13 октября — Григорьев день
Народные приметы на 13 октября — Григорьев день 415

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 3
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 56
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 63
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 3
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Lifenews
Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов 32
Изображение к статье: Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая
Еда и рецепты
Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая 92
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 3
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 56
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 63

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео