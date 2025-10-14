Baltijas balss logotype
Как правильно хранить дома яйца? 0 405

Дом и сад
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Хранить яйца дома рекомендуется именно на полке холодильника при температуре +2…+5 °C. На дверце самые сильные перепады температуры при каждом открывании, что ускоряет порчу продукта.

Рекомендации по хранению:

Положение яйца — острым концом вниз. Воздушная камера в тупом конце остается на месте, желток лучше центрируется и не касается камеры. Продукт лучше сохраняет свежесть. 
Яйца рекомендуется не мыть перед хранением. На скорлупе яиц есть тонкая естественная защитная пленка, которая предотвращает проникновение микроорганизмов внутрь яйца, поясняют эксперты ВГНКИ. 
Желательно хранить яйца в закрытом контейнере. Он защищает от впитывания посторонних запахов и предотвращает случайные повреждения.

Как проверить свежесть яйца

Эксперты рекомендуют опустить яйцо в емкость с прохладной водой:

свежее яйцо ляжет на дно на бок;
не самое свежее, но еще пригодное в пищу, будет плавать тупым концом вверх;
всплывшее на поверхность яйцо испорчено, его нужно выбросить.

Обратите внимание на желток и белок, когда разобьете яйцо. Желток должен быть ярким, упругим и держать форму. Белок — прозрачным, слегка вязким, без посторонних включений. Неприятный запах — признак испорченного яйца.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео