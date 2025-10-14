Baltijas balss logotype
Почему именно кухня чаще всего становится местом ссор? 1 135

Дом и сад
Дата публикации: 14.10.2025
По словам эксперта, именно здесь обычно наблюдается наибольший уровень беспорядка, который напрямую повышает уровень кортизола — гормона стресса.

Ещё одна причина частых ссор на кухне — чувство голода. При понижении уровня глюкозы изменяется работа мозга, что делает человека раздражительным и менее терпимым.

Как отметила специалист, на кухне «пересекаются» бытовые обязанности, физическое истощение и гормональные сбои, из-за чего она становится идеальным местом для возникновения конфликтов.

Когда люди спешат, голодны, утомлены и мечтают просто лечь на диван, даже нейтральное замечание может вызвать негативную реакцию, подытожила Диас.

#полезно знать
(1)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    15-го октября

    Работу на кухне муж не считает работой. Можно 4 часа стоять на ногах, а он рядом в гостиной в наушниках с зубочисткой в зубах смотрит телевизор.

    1
    0

