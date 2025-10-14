По словам эксперта, именно здесь обычно наблюдается наибольший уровень беспорядка, который напрямую повышает уровень кортизола — гормона стресса.

Ещё одна причина частых ссор на кухне — чувство голода. При понижении уровня глюкозы изменяется работа мозга, что делает человека раздражительным и менее терпимым.

Как отметила специалист, на кухне «пересекаются» бытовые обязанности, физическое истощение и гормональные сбои, из-за чего она становится идеальным местом для возникновения конфликтов.

Когда люди спешат, голодны, утомлены и мечтают просто лечь на диван, даже нейтральное замечание может вызвать негативную реакцию, подытожила Диас.