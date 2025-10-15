Baltijas balss logotype
Учёные выяснили, какие хобби реально замедляют старение мозга

Дом и сад
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Учёные выяснили, какие хобби реально замедляют старение мозга

Исследования показывают, что творческие занятия способны замедлять старение мозга и повышать качество жизни.

В рамках крупного международного исследования учёные использовали так называемые мозговые часы — модели, определяющие разницу между фактическим возрастом человека и состоянием его мозга, — чтобы оценить влияние различных хобби на этот показатель.

В исследовании приняли участие 1240 добровольцев из 10 стран. Затем результаты были проверены на отдельной группе из 232 человек, занимавшихся танцами, музыкой, рисованием или видеоиграми.

Выяснилось, что все виды творческой активности способствуют сохранению молодости мозга, а у наиболее опытных участников разница между биологическим и нейронным возрастом достигала семи лет. Особенно эффективным оказался танец, требующий координации, планирования и освоения сложных движений. Даже начинающие участники, увлекшиеся видеоиграми с креативной составляющей, показали заметное улучшение — их возраст мозга снизился в среднем на 3,1 года.

Результаты подтверждают: творческие занятия оказывают реальную пользу для поддержания когнитивных функций и общего здоровья мозга.

#полезно знать
Оставить комментарий

Видео