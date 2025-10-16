Baltijas balss logotype
Народные приметы на 16 октября — Денис Позимний 0 315

Дом и сад
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Народные приметы на 16 октября — Денис Позимний
ФОТО: LETA

В этот день православные христиане вспоминают священномученика Дионисия Ареопагита, жившего во времена апостолов. Он получил классическое эллинское образование.

По примеру Платона и Пифагора обучался астрономии в Египте, уже в молодые годы за мудрость его избрали членом Ареопага.

После прослушивания в Ареопаге проповеди апостола Павла, Дионисий стал его учеником и принял крещение. Он оставил прежнюю жизнь, отправившись проповедовать вместе с Павлом — вместе они путешествовали 3 года. Кроме проповедей Павла, Дионисий слушал наставления Петра, Иакова, Иоанна Богослова и их учеников. Согласно свидетельствам, в 57 году он присутствовал на погребении Богородицы. Дионисий стал первым епископом Афин и был автором сочинений, известных как Ареопагитики.

Он погиб около 96 года в результате гонений на христиан в Галлии, куда отправился проповедовать.

16 октября наши предки считали несчастливым днем: «Денис — дурного глаза берегись». Верили, что в этот день осенние лихорадки по свету бродят, мучаясь сами и подвергая мукам других. Согласно преданиям, живут они в болотах, время от времени прилетая к домам людей. Для защиты всегда следовало иметь при себе осиновую кору или осиновый сучок. Осина считалась хорошим оберегом, а также ей приписывали целебные свойства, подкладывали под голову и ноги при болях.

Погодные приметы

Если на Дениса погода теплая — раньше Артемьева дня (2 ноября) мороза не будет. Зайцы нагуляли много жира — к долгой и морозной зиме. Кроты в норах много соломы припрятали — к суровой зиме. На винограднике полевая мышь зарывает в землю виноградные гроздья — зима продлится долго и будет холодной.

#народные приметы #вера
Видео