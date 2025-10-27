Мы готовим еду практически каждый день, этот процесс занимает немало времени, поэтому хочется сделать его максимально комфортным. Сковорода — один из незаменимых помощников на кухне. Давайте разберемся, как правильно выбрать сковороду и какими они бывают.

Есть несколько критериев, которые помогут с выбором подходящей сковороды: назначение, материал, покрытие, размер и т.д. Расскажем о них подробнее.

Виды сковородок по назначению

Универсальные: круглые сковороды со средней высотой бортиков используются для тушения и жарки разнообразных продуктов.

Сковороды-гриль: их можно узнать по характерной ребристой поверхности, благодаря которой обжариваемые продукты впитывают меньше масла. Они незаменимы для мясных, овощных и рыбных стейков.

Вок обычно используется для приготовления блюд восточной кухни. Его можно узнать по форме: он имеет дно большого диаметра и широко расходящиеся в стороны стенки. Готовить в такой посуде можно что угодно: тушить овощи и мясо, колдовать над пловом или испанской паэльей либо экспериментировать с азиатскими рецептами.

Блинница: небольшая легкая сковорода с невысокими бортиками, главное предназначение которой печь блины и оладьи.

Вафельница: без нее невозможно представить дом, где живут сладкоежки. Она состоит из двух открывающихся частей с ручками и имеет рифленую поверхность. Как правило, вафельницы работают от электрического тока.

Сотейник — еще один универсальный инструмент. Он представляет собой гибрид сковороды и кастрюли: большой ковш с ручкой и толстыми стенками. В нем можно тушить овощи и мясо, а также готовить блюда, требующие предварительной обжарки ингредиентов.

Жаровня — самая мощная из всех девайсов для жарки. Она имеет толстые стенки и дно, две ручки по бокам. Подойдет и для духовки, и для тушения на плите.

Виды покрытий у сковороды

Тефлоновое покрытие — самый популярный вариант, который выбирают производители и покупатели. Полное название материала — политетрафторэтилен. Такая посуда легкая по весу, не требует сложного ухода и позволяет готовить без использования масла. Главный минус тефлона — он боится царапин, поэтому необходимо тщательно выбирать инструменты приготовления (например, металлические лопатки и шумовки не подойдут). Срок службы такой сковороды составляет в среднем один год.

Керамика — пожалуй, второй по популярности вид покрытия. Такая посуда сравнительно легкая, позволяет готовить с минимальным использованием масла, подходит для готовки при высоких температурах — до 450 °C (тефлон нельзя нагревать выше 200 °C). Но этот материал достаточно «нежный»: он боится падений с высоты. Такую сковороду нельзя мыть в посудомоечной машине, а также использовать на плите индукционного типа. При бережном отношении керамическая сковорода будет радовать владельцев до двух лет.

Мраморное покрытие — настоящий долгожитель среди своих собратьев. В зависимости от количества слоев покрытия и при правильном уходе такая посуда может прослужить четверть века. Добавьте к этому необычный вид, длительное остывание и устойчивость к механическим воздействиям.

Алмазное, гранитное и титановое — самые дорогостоящие виды покрытия. Они не боятся никаких воздействий, а по сроку службы сравнимы с мраморным, но не подходят для плит индукционного типа.

Как выбрать сковороду с антипригарным покрытием

Для начала определитесь с целью использования, это поможет выбрать нужный тип сковороды во всем многообразии посуды в магазинах и на маркетплейсах. После этого выберите размер и желаемое покрытие. В этом вопросе немаловажную роль играет ваша плита.

Для газовой подойдет сковорода с любым покрытием, но лучше отдать предпочтение моделям с дном толщиной 5 мм и более — такая посуда будет прогреваться равномернее. В случае с электрическими плитами нужно обращать внимание на форму дна: она должна быть ровной.

А вот с индукционными плитами могут возникнуть сложности. Принцип их работы построен на действии магнитного поля, которое нагревает посуду. Поэтому готовить на ней нужно на утвари из чугуна или алюминия (металлы, подверженные действию этого поля) или использовать посуду с магнитным дном.

Еще один вид плит, которые можно встретить на кухне, — стеклокерамические. Для них подходят сковороды с медным или алюминиевым дном.

Если вам нужен надежный помощник на кухне на долгое время, выбирайте чугун. Если важнее эргономика, то лучше остановить свой выбор на алюминиевой сковороде — она легче, но и срок службы будет в разы короче.

Эргономика — очень важный момент, на который стоит обратить внимание. Перед покупкой подержите каждую модель сковороды в руках, представьте, как вы готовите на ней, и ответьте на вопрос: «Мне удобно это делать?». Если нет, то лучше продолжить поиски. И не забудьте сразу приобрести крышку.

Как выбрать блинную сковороду

Именно от качества этой посуды зависит, какими будут получаться блины у хозяйки (и будут ли получаться в принципе). Чаще всего этот вид сковородок производят из двух металлов: чугуна и алюминия. Первый прочнее и внушает больше доверия, но такую посуду нужно подготавливать перед первым использованием — прокаливать с солью и втирать масло для появления защитного слоя, к тому же чугунные сковороды тяжелые. Алюминиевые модели легче, на них уже нанесен защитный слой, но срок службы будет короче.

Еще два момента, на которые нужно обращать внимание при выборе блинной сковороды, — ручка и диаметр. Обратите внимание на место соединения ручки и сковороды: оно должно быть надежным, а ручка — удобной. От диаметра зависит, сколько у вас получится испечь блинов или оладий из одной порции теста. Здесь нужно ориентироваться на размер конфорки плиты. Самыми универсальными считаются модели сковородок с диаметром 20–24 см: они подойдут и для блинов, и для меньших по размеру панкейков и оладий.

Сковорода вок: как выбрать?

Вок — один из универсальных инструментов на кухне, подходит для жарки и тушения любых продуктов. Его также можно использовать в качестве казана. При выборе такой сковороды смотрите на материал: каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Углеродистая сталь — один из популярных вариантов для изготовления вока, легкий и прочный. При правильном уходе антипригарное покрытие прослужит долго. Вок может быть из чугуна, о свойствах которого мы говорили выше. Стоит добавить, что готовую пищу в нем лучше не хранить — может измениться вкус. Воки из нержавеющей стали популярны за счет красивого внешнего вида, долгого срока службы и прочности перед механическими воздействиями (можно не бояться использовать металлические лопатки при приготовлении). Посуда из алюминия считается самой легкой, но при этом капризной в использовании и уходе.

**Как выбрать сковороду для газовой плиты **

Обращайте внимание на материал. Чугунные сковороды хорошо держат и равномерно распределяют тепло, но они тяжелые. Алюминиевые с антипригарным покрытием легкие и удобные, но могут деформироваться при высоких температурах. Нержавеющая сталь — универсальный вариант, но требует немного больше масла при готовке. Также смотрите на дно: оно должно быть толстым и ровным. И, конечно, ручка — выбирайте удобную и термостойкую, чтобы не обжечься.

Как выбрать сковороду-гриль

Сковорода-гриль незаменима, если вы планируете готовить стейки, будь то из мяса, рыбы или овощей. Выберите материал: алюминий или чугун. Определитесь, какая форма вам больше подходит: круглая, прямоугольная, квадратная или овальная. Важно, чтобы сковорода помещалась на газовой плите и была удобна в хранении.

Как выбрать безопасную для здоровья сковороду

На безопасность сковороды, прежде всего, влияет покрытие. Самым безопасным считается естественное покрытие, как у чугунных сковород. Но, как мы помним, перед первым использованием его нужно прокалить и втереть растительное масло.

Также безопасным покрытием является керамика: она создается из полностью натуральных компонентов.

Менее полезным считается тефлон. Сам по себе он безопасен, но многие производители используют в изготовлении такой посуды токсичную перфтороктановую кислоту. Пока покрытие целое — сковорода безопасна, но если на поверхности появились сколы или царапины, то начинают выделяться токсины этой кислоты. Кроме того, важно не перегревать тефлоновую сковороду свыше 200–260 °C (в зависимости от производителя).

На первый взгляд, во всем многообразии сковород можно запутаться, но если подойти к выбору основательно и определить все важные моменты, то вы найдете идеальную посуду для приготовления вкусных блюд на вашей кухне.