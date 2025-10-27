Наверняка у многих на участках есть пни, которые надо выкорчёвывать. Чаще всего огородники привозят на дачу специальную дорогую технику либо убирают лишнее руками с помощью лопаты.

Работа это тяжёлая, поэтому дачники придумали методы, которые позволят избавиться от проблемы быстро и без особых усилий.

Садовод Светлана Городецкая советует использовать мочевину или селитру. Это такое азотное удобрение, которое ускоряет процесс разложения древесины, если внести его в пень.

Для этого просверлите в пне глубокие насечки и засыпьте в них гранулы мочевины. Уже через один год от него ничего не останется, только лишь труха. Останется лишь разбить оставшуюся древесину топором и убрать мусор с участка.

Вот только такой способ подходит не для всех участков. Если рядом с пнём растет молодое дерево, то от селитры оно погибнет. Поэтому огородники в этом случае применяют другой метод.

На помощь приходит триходерма. Средство также надо засыпать в пень, оно в итоге «съест» древесину, за год ничего не останется. Процедуру можно проводить поздней осенью, до +5 градусов тепла днём.

Некоторые дачники также разводят и водный раствор. Для этого в 10 литрах воды разводят две чайные ложки триходермы (но обязательно смотрите инструкцию, ваше средство может отличаться). Добавьте также две столовые ложки сахара для того, чтобы активизировать споры.

Полученным средством тщательно проливают пень и почву вокруг. От такого способа близлежащие деревья не пострадают.

Кстати, саму труху не выбрасывайте, её можно вносить в компост для ускорения разложения. Получится в итоге двойная польза.