Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Легко и безболезненно. Как на даче удалить пень без корчевания — 2 способа 0 667

Дом и сад
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Легко и безболезненно. Как на даче удалить пень без корчевания — 2 способа

Наверняка у многих на участках есть пни, которые надо выкорчёвывать. Чаще всего огородники привозят на дачу специальную дорогую технику либо убирают лишнее руками с помощью лопаты.

Работа это тяжёлая, поэтому дачники придумали методы, которые позволят избавиться от проблемы быстро и без особых усилий.

Садовод Светлана Городецкая советует использовать мочевину или селитру. Это такое азотное удобрение, которое ускоряет процесс разложения древесины, если внести его в пень.

Для этого просверлите в пне глубокие насечки и засыпьте в них гранулы мочевины. Уже через один год от него ничего не останется, только лишь труха. Останется лишь разбить оставшуюся древесину топором и убрать мусор с участка.

Вот только такой способ подходит не для всех участков. Если рядом с пнём растет молодое дерево, то от селитры оно погибнет. Поэтому огородники в этом случае применяют другой метод.

На помощь приходит триходерма. Средство также надо засыпать в пень, оно в итоге «съест» древесину, за год ничего не останется. Процедуру можно проводить поздней осенью, до +5 градусов тепла днём.

Некоторые дачники также разводят и водный раствор. Для этого в 10 литрах воды разводят две чайные ложки триходермы (но обязательно смотрите инструкцию, ваше средство может отличаться). Добавьте также две столовые ложки сахара для того, чтобы активизировать споры.

Полученным средством тщательно проливают пень и почву вокруг. От такого способа близлежащие деревья не пострадают.

Кстати, саму труху не выбрасывайте, её можно вносить в компост для ускорения разложения. Получится в итоге двойная польза.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как выбрать сковороду, которая вам действительно нужна?
Изображение к статье: Как подготовить чеснок к посадке на зиму: «женские» зубчики дают наибольший урожай
Изображение к статье: Почему очень важно проветривать спальню: новое исследование
Изображение к статье: Врач развенчала миф о пользе чеснока и лука при простуде

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео